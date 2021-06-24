ФОТО | Производитель саун Iglucraft построил в Ноблесснере иглу-парк за миллион евро — и это только начало!

Бани-иглу пользуются популярностью и в Эстонии, и по всему миру: среди прочих, сауны эстонского производства приобрели такие знаменитости, как Гордон Рэмси, Дэвид Бэкхем и Гай Ричи. За последние три года оборот компании вырос с 1,5 миллионов до 3,9 миллионов евро. В этом году прогнозируемый оборот составляет 5,1 миллиона евро, а в течение следующего года планируется двукратное увеличение объемов производства.

Теперь в квартале Ноблесснера разместился целый комплекс, включающий в себя бани-иглу, хижины-иглу и офисы-иглу. Здесь гости могут провести незабываемую ночь с видом на море, попариться в бане или же провести рабочее собрание либо корпоративный тренинг на морском берегу.

По словам исполнительного директора компании Прийта Калласа, иглу-парк представляет собой важный проект по расширению классической розничной продажи. “Благодаря иглу-парку наши сауны становятся более доступными широкой общественности. Поскольку жители Эстонии с давних времен привыкли париться в бане, это прекрасная возможность всем желающим приобщиться к банной культуре. Инновационным решением являются офисные помещения на берегу моря — идеальный вариант для временного офиса, коворкинга или проведения мотивационных корпоративных собраний. При выборе места для нового иглу-парка мы не собирались ограничиваться исключительно урбанистическим пространством; мне кажется, что благодаря своей атмосфере и потрясающим видам, квартал Ноблесснера является оптимальным вариантом для первой презентации нашего комплексного проекта”, — пояснил Каллас.

Жилой домик-иглу вмещает до двух человек. Здесь имеется отдельная гостиная, большая кровать, кухонный уголок и ванная комната. Также при домике есть большая меблированная терраса. В офисных домиках-иглу разных размеров оборудованы залы для совещаний на восемь человек или же рабочие места для пяти сотрудников. Сауны вмещают до 10 человек. В комплексе уже имеется возможность забронировать баню-иглу, а офисы-иглу и хижины-иглу откроются с июля.

Открывая новый иглу-парк, компания выходит на рынок услуг, но при этом продолжает активно вести производство и продажу. По словам Калласа, иглу-парк будет выполнять и функции шоу-рума, поскольку здесь посетители смогут ознакомиться с продукцией и опробовать её на практике. Этот принцип касается и бань, и мини-домов, производство которых образует львиную долю оборота предприятия, а именно 75%.