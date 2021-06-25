Продажная цена недвижимости: как сделать так, чтобы все стороны остались в выигрыше?

“При определении цены недвижимости можно очень легко промахнуться. Некоторые считают, что вполне достаточно узнать, каковы предлагаемые цены на аналогичные квартиры в соседнем доме. Однако именно тут вас может поджидать непоправимая ошибка, поскольку вполне вероятно, что эти цифры никоим образом не отражают реальное положение дел”, — пояснил Новиков.

“Первым делом маклеру необходимо получить цены последних сделок на похожие объекты, а также их число и сопоставить данные с количеством выставленных на продажу предложений и их стоимостью. Оценивая вместе все эти четыре параметра можно получить относительно точный результат, свидетельствующий о том, сколько стоит данный объект недвижимости. В качестве пятого параметра принимается во внимание также ситуация на рынке, если она резко изменилась, в т. ч. условия финансирования и прочие подобные данные, которые непосредственно влияют на ликвидность рынка и тем самым, также и на уровень цен”, — добавил он.

“Однако есть еще два фактора, о которых мало говорят. Во-первых, собственники, как правило, переоценивают свою недвижимость, прежде всего, по эмоциональным причинам. Во-вторых, на рынке есть люди, которые готовы платить выше рыночной цены, и таких называют покупателями с особыми интересами”, — поделился Новиков.

По его словам, покупателем с особыми интересами является человек, который готов платить за определенный объект недвижимости выше рыночной его стоимости, в основном, по личным причинам. “Особый интерес редко касается части города или района. Особая заинтересованность проявляется обычно в отношении конкретного квартала, дома или даже подъезда. Например, мать желает переехать в дом, где проживает её дочь или друг хочет купить соседнюю с приятелем квартиру”, — пояснил он.