ФОТО | Эстонские мини-дома KODA покоряют мир. Почему в других странах от них без ума?

Жителям Эстонии мини-дом KODA знаком прежде всего по ансамблю рядом с Таллиннским портом, работающему как частный отель квартирного типа. Во время чрезвычайной ситуации прошлой весной, когда KODA предлагал пользоваться возможностью для размещения нуждающимся в карантине, этот инновационный аспект обозначился особенно явно: в постоянно убранизирующемся мире важно обеспечить простоту и функциональность приватного и отдельного жилья, экологичного и при необходимости мобильного. К создателям KODA для реализации проектов сотрудничества обратилась даже ООН, вместе с которой они работают во имя достижения целей сберегающего развития к 2030 году.

Мы в маленькой Эстонии не так остро воспринимаем эти проблемы, тогда как по всему миру более миллиона людей каждую неделю переезжает в города. К сожалению, не у всех у них есть кров, и самый большой дефицит — малогабаритные квартиры. В то же время в городах временно пустуют большие участки земли. Основная идея KODA как легко перемещаемого многофункционального жилья, бюро или коммерческого помещения и заключается именно в том, чтобы эстетически обогатить городское пространство на свободных участках, а также, например, на крышах.