Дизайн и интерьер
03.07.2021, 08:50

ФОТО | Эстонские мини-дома KODA покоряют мир. Почему в других странах от них без ума?

 
Мариан Кивила
Фото: Тыну Туннель
Инновационный мини-дом KODA, придуманный эстонскими дизайнерами, очень популярен и в других странах. С ним познакомили своих читателей многие влиятельные издания, он получил несколько архитектурных премий. Новые KODA постоянно появляются по всему миру. Журнал JANA Luxury заглянул в три таких дома: в Австрии, Ирландии и Германии.

Жителям Эстонии мини-дом KODA знаком прежде всего по ансамблю рядом с Таллиннским портом, работающему как частный отель квартирного типа. Во время чрезвычайной ситуации прошлой весной, когда KODA предлагал пользоваться возможностью для размещения нуждающимся в карантине, этот инновационный аспект обозначился особенно явно: в постоянно убранизирующемся мире важно обеспечить простоту и функциональность приватного и отдельного жилья, экологичного и при необходимости мобильного. К создателям KODA для реализации проектов сотрудничества обратилась даже ООН, вместе с которой они работают во имя достижения целей сберегающего развития к 2030 году.

Мы в маленькой Эстонии не так остро воспринимаем эти проблемы, тогда как по всему миру более миллиона людей каждую неделю переезжает в города. К сожалению, не у всех у них есть кров, и самый большой дефицит — малогабаритные квартиры. В то же время в городах временно пустуют большие участки земли. Основная идея KODA как легко перемещаемого многофункционального жилья, бюро или коммерческого помещения и заключается именно в том, чтобы эстетически обогатить городское пространство на свободных участках, а также, например, на крышах.

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