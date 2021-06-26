Эксперт: у нас нет никакого бума недвижимости

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в апреле составлял 1 738 евро/м². Если в апреле в индексированных городах было совершено 1 670 сделок с квартирной собственностью, то в мае количество сделок достигло 1 594. Для сравнения – в мае 2020 года, т.е. частично еще в период чрезвычайного положения, в индексированных городах было совершено всего лишь 910 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заявил, что на сегодняшний день даже для самых твердолобых аналитиков должно быть ясно, что на рынке не было никакого бума. «Произошло лишь заполнение провала, образовавшегося в минувшем году в результате большого испуга, и на сегодняшний день участники рынка уже успокоились. Изначально понизившиеся, но затем взлетевшие вверх цены также застряли на месте, и количество сделок тоже близко к тем показателям, которые наблюдались до начала эпидемии коронавируса», – сказал он.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. При сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 175 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.