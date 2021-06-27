Постоянная проблема многоквартирных домов: что делать с большими кучами мусора?

“Прежде всего, должен заметить, что большие ненужные вещи нельзя как попало сваливать в подвалах, поскольку это пожароопасные предметы”, — сказал он.

“Однако самой большой проблемой при сборе крупногабаритного мусора является то, что когда товарищество заказывает большой контейнер (для строительного мусора), то жильцы соседних домов как тараканы набегают со всех сторон, пытаясь свалить туда и свой мусор, в результате чего некоторым членам товарищества, заказавшего контейнер, вообще не удается поместить в него свой мусор”, — пояснил он.

“Однако есть достаточно простое решение данной проблемы. Управляющий, товарищество и мусорная фирма должны точно договориться между собой и составить правила относительно того, каким образом и когда будет происходить сбор мусора. Эта процедура должна проводиться в течение ограниченного периода времени и под надзором членов товарищества, с тем, чтобы чужие люди со своими старыми телевизорами не могли даже близко подойти к контейнеру. Затем, в оговоренное время контейнер закрывается и увозится”, — продолжил Лимбах.

“Речь не идет об утопии, поскольку такие решения вполне возможны в реальности. Необходимо лишь применить творческий подход, заранее провести разъяснительную работу среди жильцов дома, и контейнер будет заполнен крупным мусором жителей только данного дома. При этом хорошим приемом является и то, что заказывать стоит, скорее, чаще и маленький контейнер, чтобы жильцам не приходилось длительное время терпеть крупный мусор у себя дома, и это позволит, буквально, планировать время покупки, например, новой кровати. В конечном результате такой метод и жильцам обойдется дешевле, чем потакать беспомощности соседних домов, не способных самостоятельно заказать себе контейнер”, — добавил он.