Важнейшие причины, по которым необходимо избегать долевой собственности в недвижимости

“Несмотря на то, что в плане оснований для возникновения как долевая собственность, так и квартирная собственность в настоящее время сходны с юридической точки зрения, кроме того, создаются также и новые квартирные собственности на основании соглашения о создании особой собственности, заключенного между долевыми собственниками, в отношении последующего пользования и применения все же имеются проистекающие из закона отличия, связанные преимущественно с использование площади и преимущественным правом покупки”, — сказал руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер.

“Согласно сложившейся на рынке практике лучшей и более надежной считается квартирная собственность. Одной из причин этого является, несомненно, сопровождающее долевую собственность преимущественное право покупки. Сопутствующие этому праву риски уже нашли достаточно широкое отражение также и в СМИ, поэтому на данном вопросе не стоит останавливаться подробно”, — заметил он.

“Долевой собственности сопутствуют также и другие связанные с пользованием риски. Если квартирная собственность является особой собственностью над реальной долей здания, к которой добавляется еще и идеальная доля долевой собственности на недвижимую вещь (например, лестничная клетка), то при долевой собственности весь порядок пользования определяют обычно, правила пользования, которых может и вовсе не быть”, — пояснил Тедер.