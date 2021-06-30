ФОТО | Крупный девелопер начал сотрудничество с эстонским производителей саун. Покупатели квартир останутся довольны

«Наше желание – положить начало длительным партнерским отношениям, чтобы и в следующих наших проектах развития недвижимости жильцы могли бы наслаждаться хорошей и полезной атмосферой сауны», - заявил член правления Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ.

Первые 16 каменок для сауны устанавливаются сейчас в квартирные дома проекта Kodulahe. «Уже осенью мы начинаем следующий этап строительства, в рамках которого предусмотрено 40 квартир с саунами Saunum», - отметил Мико-Ове Нийнемяэ. По его словам, выбор помогла сделать инновационная технология Saunum. «Мы считаем очень важным при строительстве продумать все до мельчайших деталей и поскольку в случае квартир нельзя говорить о дровяных саунах, то для настоящих фанатов сауны электросауна может показаться прохладной. Наше желание заключается в том, чтобы предложить нашим покупателям и в квартирных условиях отличную сауну, и в сотрудничестве с Saunum это теперь возможно», - добавил Нийнемяэ.

По словам исполнительного руководителя Saunum Хенри Линдала, в домах проекта Kodulahe устанавливаются каменки Saunum Primary Set. «Технология наших каменок строится на идее дымовой бани, которую характеризуют долгий и мягкий пар. Уникальность каменок Saunum строится на их принципе работы – каменка берет горячий воздух, собравшийся под потолком парилки, а возле пола собирает входящий холодный воздух (например, из дверного проема) и смешивает их между собой, направляя единым потоком обратно в парилку. В результате получается мягкий и приятный пар, который подойдет как большим, так и маленьким любителям сауны», - пояснил Линдал. «Также жители Kodulahe смогут настроить в своих саунах четыре разных режима, выбирая между классической финской сауной, санариумом с невысокой температурой, паровой сауной с 60% влажностью и соляной сауной, что возможно благодаря гималайской соли и запатентованному методу рассеивания соли».