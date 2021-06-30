ФОТО | Крупный девелопер начал сотрудничество с эстонским производителей саун. Покупатели квартир останутся довольны
«Наше желание – положить начало длительным партнерским отношениям, чтобы и в следующих наших проектах развития недвижимости жильцы могли бы наслаждаться хорошей и полезной атмосферой сауны», - заявил член правления Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ.
Первые 16 каменок для сауны устанавливаются сейчас в квартирные дома проекта Kodulahe. «Уже осенью мы начинаем следующий этап строительства, в рамках которого предусмотрено 40 квартир с саунами Saunum», - отметил Мико-Ове Нийнемяэ. По его словам, выбор помогла сделать инновационная технология Saunum. «Мы считаем очень важным при строительстве продумать все до мельчайших деталей и поскольку в случае квартир нельзя говорить о дровяных саунах, то для настоящих фанатов сауны электросауна может показаться прохладной. Наше желание заключается в том, чтобы предложить нашим покупателям и в квартирных условиях отличную сауну, и в сотрудничестве с Saunum это теперь возможно», - добавил Нийнемяэ.
По словам исполнительного руководителя Saunum Хенри Линдала, в домах проекта Kodulahe устанавливаются каменки Saunum Primary Set. «Технология наших каменок строится на идее дымовой бани, которую характеризуют долгий и мягкий пар. Уникальность каменок Saunum строится на их принципе работы – каменка берет горячий воздух, собравшийся под потолком парилки, а возле пола собирает входящий холодный воздух (например, из дверного проема) и смешивает их между собой, направляя единым потоком обратно в парилку. В результате получается мягкий и приятный пар, который подойдет как большим, так и маленьким любителям сауны», - пояснил Линдал. «Также жители Kodulahe смогут настроить в своих саунах четыре разных режима, выбирая между классической финской сауной, санариумом с невысокой температурой, паровой сауной с 60% влажностью и соляной сауной, что возможно благодаря гималайской соли и запатентованному методу рассеивания соли».
Как утверждает руководитель Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ, данное сотрудничество приносит удовлетворение и потому, что Saunum является местным предприятием. «По возможности мы выбираем партнерами эстонские фирмы, особенно тогда, когда качество их продукции достигает мирового уровня». Исполнительный руководитель Saunum Хенри Линдал добавляет со своей стороны, что проектные решения и оборудование для проекта Kodulahe от Arco Vara выбраны с учетом дружелюбного отношения к окружающей среде и энергосбережения. «Девелопер уделил большое внимание и микроклимату квартир, что и заметно по установке продукции Saunum, поскольку именно Saunum стал первопроходцем в технологиях микроклимата сауны».
Проект Kodulahe Arco Vara по развитию жилой недвижимости располагается в Таллинне в районе побережья Штромки. Первым этапом будет готова с хорошо продуманной планировкой жилая среда с 5 жилыми домами, где располагаются 315 квартир и 7 бизнес-помещений. Три дома на сегодня готовы и распроданы, идет строительство двух последний домов, где всего находится 72 квартиры. На данный момент непроданными остаются только 5 квартир.
Завершение первого этапа проекта Kodulahe запланировано на второй квартал 2022 года. Уже в ближайшие месяцы стартует следующий этап Kodulahe – продажа квартир Kodulahe Rannakalda. Начало строительства запланировано на осень этого года.