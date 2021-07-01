Почему предложения о продаже недвижимости в Таллинне почти на одну пятую часть дороже стоимости сделок?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в Таллинне сложилась аномальная ситуация, когда средняя стоимость всех сделок с квартирной собственностью составляет 2 218 евро/м², в то время как средняя цена предложений поднялась почти на пятую часть, достигнув уровня 2 626 евро/м².

“Дело в том, что в течение последнего полугодия на рынке появилось достаточно много новых проектов застройки, которые в прошлом году в какой-то момент были на неопределенное время заморожены. Интерес к ним также велик, однако в настоящее время находящиеся на стадии продажи и строительства проекты застройки влияют только на цену предложения”, — сказал он.

“В то же время, стоимость сделки формируют забронированные еще почти год назад и завершенные в нынешнем году проекты новостроек в виде заключенных вещно-правовых договоров, а также текущие сделки на рынке вторичной недвижимости. Поскольку доля новых квартир в общем числе предложений выросла, то повысилась и средняя цена предложений, что создает ошибочное впечатление, будто цены бесконтрольно повышаются. В действительности же уровень цен уже второй месяц стоит на месте”, — добавил Сооман.