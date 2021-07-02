ФОТО | Скрыться от любопытных глаз: как создать приватность на балконе и террасе
Самый действенный способ — установить стенку-заграждение. На нее можно прикрепить цветочные горшки или место для выращивания зелени. Вечнозеленые растения тоже отлично подходят, потому что остаются красивыми круглый год.
Удобная идея — прикрепить к заграждению колесики. В таком случае его можно будет при желании убрать или просто переставить на другое место.
Заграждение может быть и более легким, чтобы через него пробивалось больше света.
Еще одно стильное решение — металлическая сетка, которая сама по себе является отличным элементом дизайна интерьера.
Решить ситуацию также можно с помощью подвесных горшков, которые создают с помощью зелени сезонное заграждение.
Старые добрые занавески тоже подойдут, а еще могут очень практично защищать от комаров и палящего солнца.