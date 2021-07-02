Дизайн и интерьер
02.07.2021, 12:10

ФОТО | Скрыться от любопытных глаз: как создать приватность на балконе и террасе

 
Foto: Kollaaž / Pinterest
Летом терраса становится продлением жилой комнаты и отличным местом для наслаждения теплой погодой. Но все-таки там не всегда можно чувствовать себя так же свободно, как в приватности четырех стен, если рядом часто проходят соседи, находятся другие террасы или же пешеходная дорожка. Вот несколько идей из Pinterest, которые помогут создать приватность на вашем балконе или террасе.

Самый действенный способ — установить стенку-заграждение. На нее можно прикрепить цветочные горшки или место для выращивания зелени. Вечнозеленые растения тоже отлично подходят, потому что остаются красивыми круглый год.

Удобная идея — прикрепить к заграждению колесики. В таком случае его можно будет при желании убрать или просто переставить на другое место.

Заграждение может быть и более легким, чтобы через него пробивалось больше света.

Еще одно стильное решение — металлическая сетка, которая сама по себе является отличным элементом дизайна интерьера.

Решить ситуацию также можно с помощью подвесных горшков, которые создают с помощью зелени сезонное заграждение.

Старые добрые занавески тоже подойдут, а еще могут очень практично защищать от комаров и палящего солнца.

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