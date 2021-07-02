ФОТО | Скрыться от любопытных глаз: как создать приватность на балконе и террасе

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Летом терраса становится продлением жилой комнаты и отличным местом для наслаждения теплой погодой. Но все-таки там не всегда можно чувствовать себя так же свободно, как в приватности четырех стен, если рядом часто проходят соседи, находятся другие террасы или же пешеходная дорожка. Вот несколько идей из Pinterest, которые помогут создать приватность на вашем балконе или террасе.