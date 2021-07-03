ФОТО | Время отдыха на природе! Три замечательные дачи под Таллинном, цена которых вас порадует

1. Милый лесной домик около Вяэна-Йыэсуу, 59 000 евро

Маленькая дача в деревне Нааге — идеальный вариант для тех, кто хочет проводить лето и выходные на природе, наслаждаясь пением птиц. При этом ехать туда недалеко, дача находится на расстоянии всего 25 километров от Таллинна. На участке в 525 м2 стоит построенный в 2018 году полностью утепленный домик, где можно отдыхать и зимой. На первом этаже находится кухонный уголок с открытой гостиной и отдельной ванной, а на втором этаже расположена спальня.



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2. Хуторской комплекс царских времен, 49 000 евро

Всего в 40 минутах от Таллинна находится деревня Сууркюла, где продается хуторской комплекс. Это отличный вариант для тех, кто хочет заняться реставрацией дома, чтобы восстановить былую красоту и роскошь здания царского времени. На участке находится жилой дом общей площадью 193 м2, а также построенный в 1920 году амбар, а также более поздние хлев и сауна.

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3. Стильная советская дача в деревне Туулна, 75 000 евро

Дача построенная в стиле модернизма позднего советского периода находится в хорошем состоянии, потому что за ней должным образом ухаживали. Благодаря просторной и продуманной планировке из дома можно сделать современное удобное жилище. Даже в своем текущем виде она выглядит чертовски стильно! Дача утеплена, а в гостиной находится камин, поэтому там можно отдыхать и в более прохладное время. Дача находится на участке в 1272 м2.

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