Недвижимость
03.07.2021, 12:00

ФОТО | Время отдыха на природе! Три замечательные дачи под Таллинном, цена которых вас порадует

 
Foto: Kinnisvara24.ee / LVM Kinnisvara
Дача — отличное место для отдыха от изматывающей городской жизни, особенно во время, когда отдых за границей все еще под вопросом. При этом за свой домик для отдыха не нужно платить заоблачную цену. Вот три варианта дач на портале Kinnisvara24.ee, которые продаются по доступной цене и находятся недалеко от Таллинна.

1. Милый лесной домик около Вяэна-Йыэсуу, 59 000 евро

Маленькая дача в деревне Нааге — идеальный вариант для тех, кто хочет проводить лето и выходные на природе, наслаждаясь пением птиц. При этом ехать туда недалеко, дача находится на расстоянии всего 25 километров от Таллинна. На участке в 525 м2 стоит построенный в 2018 году полностью утепленный домик, где можно отдыхать и зимой. На первом этаже находится кухонный уголок с открытой гостиной и отдельной ванной, а на втором этаже расположена спальня.

2. Хуторской комплекс царских времен, 49 000 евро

Всего в 40 минутах от Таллинна находится деревня Сууркюла, где продается хуторской комплекс. Это отличный вариант для тех, кто хочет заняться реставрацией дома, чтобы восстановить былую красоту и роскошь здания царского времени. На участке находится жилой дом общей площадью 193 м2, а также построенный в 1920 году амбар, а также более поздние хлев и сауна.

3. Стильная советская дача в деревне Туулна, 75 000 евро

Дача построенная в стиле модернизма позднего советского периода находится в хорошем состоянии, потому что за ней должным образом ухаживали. Благодаря просторной и продуманной планировке из дома можно сделать современное удобное жилище. Даже в своем текущем виде она выглядит чертовски стильно! Дача утеплена, а в гостиной находится камин, поэтому там можно отдыхать и в более прохладное время. Дача находится на участке в 1272 м2.

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