Ветер, град и скачки электричества. Ущерб от шторма Иванова дня достиг 90 000 евро

По словам руководителя группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк, общая сумма ущерба может увеличиться, когда выяснятся реальные затраты на ликвидацию последствий шторма.

“В основном поступали сообщения о сломанных деревьях и вызванных грозой скачках напряжения, повреждавших электрическое оборудование. Деревья падали на линии электропередач, автомобили, садовую мебель и строения. Несколько автомобилей были повреждены градом. Имел место случай, когда через находившееся в положении микропроветривания окно дождь залил в комнате паркет. Одно приоткрытое окно распахнулось и уронило на пол стоявший рядом телевизор”, — рассказала Хабакукк.

PZU рекомендует проверять, не остались ли на улице незакрепленные вещи, способные при сильном ветре подняться в воздух и повредить другое имущество. Также стоит регулярно обрезать ветви деревьев, которые во время бури могут сломаться. Машины лучше парковать подальше от больших деревьев, поскольку значительный ущерб может нанести даже сломанная ветка, не говоря уже о падении на машину целого дерева.

“Если вы надолго уезжаете из дома, лучше отключить от сети электрические приборы, которые не обязательно должны работать в ваше отсутствие, чтобы их не повредила гроза. В частности, это относится к компьютерам, роутерам, телевизорам и прочей электронике. Также стоит отключить от оборудования кабели связи”, — добавила Хабакукк.

Жилищное страхование PZU возмещает ущерб, причиненный упавшим деревом или другими предметами, градом или намерзшим льдом. Повреждениями застрахованного объекта от непогоды также считается такой ущерб, который мог быть причинен только штормом. Согласно условиям PZU Kindlustuse, штормом являются порывы ветра силой не менее 18 метров в секунду.