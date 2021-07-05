Умираете от жары? Вот 13 способов охладить дом без лишних затрат
Если кирпичные дома нагреваются медленно, то в панельных жара становится нестерпимой мгновенно. Особенно некомфортно чувствуют себя владельцы малогабариток: положение ухудшают низкие потолки и небольшое количество окон. И если так случилось, что у вас нет кондиционера и ваш дом рискует стать жертвой летнего зноя, пришло время научиться своими силами справляться с капризами природы. Рассказываем, как сделать это быстро и без материальных затрат.
1. Солнцезащитный эффект
Чтобы уменьшить тепловое воздействие от солнечных лучей, завесьте окна светонепроницаемой тканью, например шторами-блэкаут, или используйте жалюзи. В крайнем случае воспользуйтесь любой плотной непрозрачной тканью — она возьмет весь удар на себя.
Еще один простой способ спастись от активных солнечных лучей — наклеить на стекло светоотражающую (термозащитную) пленку. Она отражает инфракрасные лучи и снижает поток солнечного тепла, а также, в отличие от фольги, никак не влияет на освещенность комнаты.
2. Босиком по полу
Быстрее всего в помещении нагреваются плотные, теплые вещи, например: ковры, покрывала, ворсовые ткани и плотные шторы. К тому же пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года. Лучше заранее убрать их на антресоль — в случае неожиданного похолодания их легко будет найти.
3. Технический бойкот
Техника, которую мы обычно используем дома, — компьютеры, утюги, телевизоры — выделяет тепло при работе. Минимизируйте время ее использования или хотя бы перестаньте пользоваться ею за пару часов до сна, чтобы она успевала остыть.
Также, чтобы не повышать температуру воздуха на кухне и в квартире в целом, старайтесь как можно меньше готовить на плите и в духовке. Если необходимо подогреть еду, лучше воспользуйтесь микроволновой печью.
4. Водные процедуры
Солнца нет, а жара все равно нестерпимая? Завесьте открытые окна мокрой тканью или регулярно с помощью распылителя опрыскивайте москитную сетку холодной водой — так вы немного перекроете душный воздух с улицы и сделаете ветерок более прохладным.
5. Альтернатива кондиционеру
Если на улице уже немного похолодало, а в квартире все равно душно — включайте вентилятор! Только установите его лопастями в открытое окно, чтобы он вытягивал весь нагретый воздух наружу.
6. В царстве льда
Когда потолок и пол самостоятельно начинают излучать тепло, пора приступать к комплексному охлаждению помещения. Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам и расставьте по всему периметру помещения — вы сразу почувствуете себя комфортнее.
7. Бриз в городе
Уже стало прохладней, но хочется еще и ветерка? Бутылка со льдом перед лопастями вентилятора отлично справится с этой задачей. Бриз помягче создаст мокрая ткань на защитной решетке. Главное — не направляйте поток на себя, чтобы не простудиться.
8. Ежедневный ритуал
Увлажнитель создаст атмосферу турецкого хаммама, делайте ставку на частую влажную уборку. Она позволит немного охладить помещение и предотвратит сухость воздуха, которая обычно сопутствует жаре.
9. Сны на полу
Так как холодный воздух скапливается внизу, а горячий наверху — на ночь лучше перемещаться ближе к полу. А как это произойдет — с помощью нового матраса или набора мягких подушек — решать вам.
10. Окна в ночь
В жаркую погоду ночь — самое прохладное время суток. Даже небольшая разница в температуре позволит пространству отдать лишнее тепло, немного охладив помещение. Так что если солнце скрылось за горизонт, а небо начало темнеть — можете смело открывать окна.
11. Двери в ночь
Хотите сохранить прохладу в гостиной в дневное время — не забудьте утром закрыть дверь в комнату. А вот ночью принцип работает наоборот: чтобы освежить квартиру, нужно оставить все двери открытыми — кроме входной, конечно.
12. Замените лампочки
Если вы еще не заменили обычные лампы на энергосберегающие, сейчас самое время. Лампы накаливания отдают в окружающую среду до 90% тепла, которое вырабатывают во время работы. Заменив их, вы не только понизите температуру в квартире, но и сэкономите на оплате счетов.
13. Увлажняйте воздух
Если когда-то подаренный вам увлажнитель воздуха до сих пор стоит нераспакованный, то самое время выпустить его на волю и дать ему поработать. Можно использовать и очиститель воздуха: он соберет микробы и очистит воздух от пыли. Нет ничего из перечисленного? Тогда расставьте по квартире вазы с водой или льдом.
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