Умираете от жары? Вот 13 способов охладить дом без лишних затрат

Солнца нет, а жара все равно нестерпимая? Завесьте открытые окна мокрой тканью или регулярно с помощью распылителя опрыскивайте москитную сетку холодной водой — так вы немного перекроете душный воздух с улицы и сделаете ветерок более прохладным.

Также, чтобы не повышать температуру воздуха на кухне и в квартире в целом, старайтесь как можно меньше готовить на плите и в духовке. Если необходимо подогреть еду, лучше воспользуйтесь микроволновой печью.

Техника, которую мы обычно используем дома, — компьютеры, утюги, телевизоры — выделяет тепло при работе. Минимизируйте время ее использования или хотя бы перестаньте пользоваться ею за пару часов до сна, чтобы она успевала остыть.

Быстрее всего в помещении нагреваются плотные, теплые вещи, например: ковры, покрывала, ворсовые ткани и плотные шторы. К тому же пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года. Лучше заранее убрать их на антресоль — в случае неожиданного похолодания их легко будет найти.

Еще один простой способ спастись от активных солнечных лучей — наклеить на стекло светоотражающую (термозащитную) пленку. Она отражает инфракрасные лучи и снижает поток солнечного тепла, а также, в отличие от фольги, никак не влияет на освещенность комнаты.

Чтобы уменьшить тепловое воздействие от солнечных лучей, завесьте окна светонепроницаемой тканью, например шторами-блэкаут, или используйте жалюзи. В крайнем случае воспользуйтесь любой плотной непрозрачной тканью — она возьмет весь удар на себя.

Если кирпичные дома нагреваются медленно, то в панельных жара становится нестерпимой мгновенно. Особенно некомфортно чувствуют себя владельцы малогабариток: положение ухудшают низкие потолки и небольшое количество окон. И если так случилось, что у вас нет кондиционера и ваш дом рискует стать жертвой летнего зноя, пришло время научиться своими силами справляться с капризами природы. Рассказываем, как сделать это быстро и без материальных затрат.

5. Альтернатива кондиционеру

Если на улице уже немного похолодало, а в квартире все равно душно — включайте вентилятор! Только установите его лопастями в открытое окно, чтобы он вытягивал весь нагретый воздух наружу.

6. В царстве льда

Когда потолок и пол самостоятельно начинают излучать тепло, пора приступать к комплексному охлаждению помещения. Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам и расставьте по всему периметру помещения — вы сразу почувствуете себя комфортнее.

7. Бриз в городе

Уже стало прохладней, но хочется еще и ветерка? Бутылка со льдом перед лопастями вентилятора отлично справится с этой задачей. Бриз помягче создаст мокрая ткань на защитной решетке. Главное — не направляйте поток на себя, чтобы не простудиться.

8. Ежедневный ритуал

Увлажнитель создаст атмосферу турецкого хаммама, делайте ставку на частую влажную уборку. Она позволит немного охладить помещение и предотвратит сухость воздуха, которая обычно сопутствует жаре.

9. Сны на полу

Так как холодный воздух скапливается внизу, а горячий наверху — на ночь лучше перемещаться ближе к полу. А как это произойдет — с помощью нового матраса или набора мягких подушек — решать вам.

10. Окна в ночь

В жаркую погоду ночь — самое прохладное время суток. Даже небольшая разница в температуре позволит пространству отдать лишнее тепло, немного охладив помещение. Так что если солнце скрылось за горизонт, а небо начало темнеть — можете смело открывать окна.

11. Двери в ночь

Хотите сохранить прохладу в гостиной в дневное время — не забудьте утром закрыть дверь в комнату. А вот ночью принцип работает наоборот: чтобы освежить квартиру, нужно оставить все двери открытыми — кроме входной, конечно.

12. Замените лампочки

Если вы еще не заменили обычные лампы на энергосберегающие, сейчас самое время. Лампы накаливания отдают в окружающую среду до 90% тепла, которое вырабатывают во время работы. Заменив их, вы не только понизите температуру в квартире, но и сэкономите на оплате счетов.

13. Увлажняйте воздух

Если когда-то подаренный вам увлажнитель воздуха до сих пор стоит нераспакованный, то самое время выпустить его на волю и дать ему поработать. Можно использовать и очиститель воздуха: он соберет микробы и очистит воздух от пыли. Нет ничего из перечисленного? Тогда расставьте по квартире вазы с водой или льдом.

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