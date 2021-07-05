7 магических трав, которые можно вырастить на подоконнике

Магические свойства многих трав могут быть использованы вами себе во благо. Для этого совсем не обязательно покупать их или собирать. Вы всегда можете вырастить их дома. Многие из них будут очень полезными при защите от сглаза и любых бед.

Базилик

Для начала стоит отметить, что базилик растет без каких-либо проблем. Главное его свойство связано не с кулинарией, а с магией и удачей. Оказывается, базилик отлично защищает дом от вторжения темных сил.

Базилик существенно повышает энергетику людей, наполняет их силой, исцеляет от негативных мыслей и помогает бороться с самосглазом. Эксперты в области биоэнергетики считают, что с базиликом ваша жизнь станет намного лучше.

Лавровый лист

Лавровый лист вырастить дома сможет даже садовод без богатого опыта. Более того, если у вас особо нет свободного времени, это тоже не повредит данному растению, ведь оно неприхотливо.

Лавровый лист используется не только в приготовлении пищи, но и обладает защитными свойствами. Многие говорят, что данное растение оберегает дом от плохих людей. Если у вас растет лавровый лист, можно не бояться потери уверенности в себе и апатии. Лавровый лист помогает бороться с фобиями, комплексами.

Одуванчик

Одуванчик считается сорняком, но только не в кругу людей, которые разбираются в магии и эзотерике. Это растение не потребует от вас практически никакого ухода, но когда одуванчик цветет, в доме постепенно пропадает тяжелая энергия. Люди избавляются от усталости и проблем. Также одуванчик исцеляет бессонницу.

Розмарин

Розмарин — это излюбленная приправа во Франции и Италии. Оказывается, эта магическая трава может помогать в исполнении желаний. Обязательно посадите розмарин дома, если вы хотите, чтобы вас преследовала удача. Это одно из самых полезных и мощных в плане энергетики домашних растений.

Мята