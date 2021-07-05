7 магических трав, которые можно вырастить на подоконнике
Магические свойства многих трав могут быть использованы вами себе во благо. Для этого совсем не обязательно покупать их или собирать. Вы всегда можете вырастить их дома. Многие из них будут очень полезными при защите от сглаза и любых бед.
Базилик
Для начала стоит отметить, что базилик растет без каких-либо проблем. Главное его свойство связано не с кулинарией, а с магией и удачей. Оказывается, базилик отлично защищает дом от вторжения темных сил.
Базилик существенно повышает энергетику людей, наполняет их силой, исцеляет от негативных мыслей и помогает бороться с самосглазом. Эксперты в области биоэнергетики считают, что с базиликом ваша жизнь станет намного лучше.
Лавровый лист
Лавровый лист вырастить дома сможет даже садовод без богатого опыта. Более того, если у вас особо нет свободного времени, это тоже не повредит данному растению, ведь оно неприхотливо.
Лавровый лист используется не только в приготовлении пищи, но и обладает защитными свойствами. Многие говорят, что данное растение оберегает дом от плохих людей. Если у вас растет лавровый лист, можно не бояться потери уверенности в себе и апатии. Лавровый лист помогает бороться с фобиями, комплексами.
Одуванчик
Одуванчик считается сорняком, но только не в кругу людей, которые разбираются в магии и эзотерике. Это растение не потребует от вас практически никакого ухода, но когда одуванчик цветет, в доме постепенно пропадает тяжелая энергия. Люди избавляются от усталости и проблем. Также одуванчик исцеляет бессонницу.
Розмарин
Розмарин — это излюбленная приправа во Франции и Италии. Оказывается, эта магическая трава может помогать в исполнении желаний. Обязательно посадите розмарин дома, если вы хотите, чтобы вас преследовала удача. Это одно из самых полезных и мощных в плане энергетики домашних растений.
Мята
Чтобы вырастить мяту у себя дома, придется учитывать некоторые особенности данного растения. Нужно будет создать правильные условия. Если вы захотите вырастить мяту, то лучше пользоваться не семенами, а черенками. В домашних условиях мята может расти до двадцати лет.
Ее воздействие на человека и дом очень благотворно. Во-первых, мята излечивает физические и душевные недуги. Во-вторых, чай с мятой может усиливать шестое чувство. Говорят, что мята также способна защитить ваши сбережения. Она не даст совершить ошибку в принятии важных решений.
Ромашка
Это растение успокаивает тело и душу, дарит умиротворение. Ромашку полезно добавлять в чай при простуде. Она улучшает сон, делает людей добрее. С ней гораздо проще достигать состояния потока и сохранять его.
Растение это привередливое и требует постоянного ухода, так что не стоит даже пытаться вырастить его, если вас подолгу не бывает дома. С другой стороны, если вы потратите на него свое время, ваши усилия будут того стоить.
Женьшень
Еще одно не самое простое растение в плане ухода. Вам придется следить за ним и ухаживать, но даже в этом случае стоит помнить, что всходит женьшень лишь на второй год, а то и позже.
Его влияние на энергетику людей очень благотворно, причем не обязательно его даже добавлять в чай или в еду. Он сам по себе повышает выносливость людей, дарит эмоциональную стабильность. Дополнительное воздействие он оказывает на женщин, даря им красоту и уверенность в себе.
Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что дома можно вырастить зверобой, сон-траву, чистотел и многие другие травы. Растения могут быть нашими лучшими помощниками и талисманами, так что не стоит недооценивать их силу.
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