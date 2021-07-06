В Эстонии набирают популярность микроквартиры: какие требования к ним предъявляются

По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24.ee Катрин Арон, потребность в микроквартирах увеличивается в городах, где быстро растет цена квадратного метра недвижимости: “Микроквартиры стали набирать в Эстонии популярность несколько лет назад, когда цена квадратного метра жилья в Таллинне превышала 2000–2500 евро, а за аренду 1-2-комнатной квартиры приходилось платить в среднем 400-600 евро в месяц. Однако студенты и работающие в Эстонии иностранцы ищут менее дорогое съемное жилье, где было бы все необходимое для комфортной жизни. Девелоперы и инвесторы увидели здесь возможность, и на рынок попадает все больше небольших квартир”.

Микроквартирами обычно считаются квартиры площадью 10–20 м2. Такие квартиры в стиле комнаты-кухни можно встретить в зданиях бывших общежитий, но их также все чаще строят и в новых домах. Помимо гостиной и спальной зоны в микроквартире обычно есть мини-кухня, туалет и ванная комната. По словам Катрин Арон, эстонские застройщики создают новое комфортное жилье, где небольшое жилое пространство дополняется уютными помещениями общего пользования, например, прачечной в подвале, тренажерным залом, сауной или даже кинозалом.

Предусмотренные законом требования



Каждое жилое помещение должно соответствовать требованиям, приведенным в части 4 статьи 11 Строительного кодекса, действующим и в отношении микроквартир.

Целью таких требований является обеспечение безопасных и здоровых условий жизни. Человек должен иметь возможность находиться в жилище круглосуточно. Как правило, каждая жилая, рабочая и спальная комната должна иметь площадь не менее 8 м², ширину не менее 2,4 м и высоту не менее 2,5 м, а в случае здания с одной квартирой не менее 2,3 м.

В расположенном под крышей помещении с покатыми стенами минимальная высота должна быть обеспечена не менее чем в половине помещения. При этом при расчете площади учитываются только те его части, где высота составляет не менее 1,6 метра.