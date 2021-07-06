В Эстонии набирают популярность микроквартиры: какие требования к ним предъявляются
По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24.ee Катрин Арон, потребность в микроквартирах увеличивается в городах, где быстро растет цена квадратного метра недвижимости: “Микроквартиры стали набирать в Эстонии популярность несколько лет назад, когда цена квадратного метра жилья в Таллинне превышала 2000–2500 евро, а за аренду 1-2-комнатной квартиры приходилось платить в среднем 400-600 евро в месяц. Однако студенты и работающие в Эстонии иностранцы ищут менее дорогое съемное жилье, где было бы все необходимое для комфортной жизни. Девелоперы и инвесторы увидели здесь возможность, и на рынок попадает все больше небольших квартир”.
Микроквартирами обычно считаются квартиры площадью 10–20 м2. Такие квартиры в стиле комнаты-кухни можно встретить в зданиях бывших общежитий, но их также все чаще строят и в новых домах. Помимо гостиной и спальной зоны в микроквартире обычно есть мини-кухня, туалет и ванная комната. По словам Катрин Арон, эстонские застройщики создают новое комфортное жилье, где небольшое жилое пространство дополняется уютными помещениями общего пользования, например, прачечной в подвале, тренажерным залом, сауной или даже кинозалом.
Предусмотренные законом требования
Каждое жилое помещение должно соответствовать требованиям, приведенным в части 4 статьи 11 Строительного кодекса, действующим и в отношении микроквартир.
Целью таких требований является обеспечение безопасных и здоровых условий жизни. Человек должен иметь возможность находиться в жилище круглосуточно. Как правило, каждая жилая, рабочая и спальная комната должна иметь площадь не менее 8 м², ширину не менее 2,4 м и высоту не менее 2,5 м, а в случае здания с одной квартирой не менее 2,3 м.
В расположенном под крышей помещении с покатыми стенами минимальная высота должна быть обеспечена не менее чем в половине помещения. При этом при расчете площади учитываются только те его части, где высота составляет не менее 1,6 метра.
Жилые помещения должны иметь отдельный вход через дверь, а двери в комнаты и кухню должны быть высотой не менее 1950 мм. В каждой комнате и кухне должно быть хотя бы одно открывающееся окно, которое позволяет проветривать комнату и обеспечивать в ней достаточное количество естественного света.
В жилом помещении должна быть естественная или механическая вентиляция, обеспечивающая необходимое для человека количество воздуха и его циркуляцию. Жилое помещение должно быть достаточно теплым круглогодично.
В жилом помещении необязательно должен быть туалет — при его отсутствии должна быть возможность пользоваться туалетом в том же здании или на предназначенном для обслуживания здания участке. В жилом помещении должна быть обеспечена возможность получения, как минимум, холодной воды или, при ее отсутствии, возможность получения холодной воды должна быть обеспечена в том же здании или на предназначенном для обслуживания здания участке.
Исключения применяются в отношении старых зданий
Жилое помещение, находящееся в здании, построенном до 7 февраля 1999 года, которое не соответствует установленным законом требованиям, может использоваться в качестве жилого помещения, но в случае существенной реконструкции здания оно должно быть приведено в соответствие с требованиями закона. Жилое помещение, находящееся в здании, построенном до 1940 года, может и после существенной реконструкции отклоняться от установленных требований в объеме до 10%. Не все требования в отношении жилых помещений предъявляются к жилью, расположенному в здании, признанном памятником старины, в здании, находящемся в зоне охраны памятников старины, в здании, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в здании, находящемся в зоне, представляющей культурно-историческую ценность, и построенном до 1 июля 2015 года.
На портале Kinnisvara24.ee сейчас продаются 172 микроквартиры, дома или части дома площадью менее 20 м2. Самая маленькая из представленных квартир — комната-кухня в Пярну площадью 10,3 квадратных метра. Цены на микроквартиры находятся в диапазоне от 7 500 до 87 900 евро. С продающимися микроквартирами можно ознакомиться здесь.
На портале также представлено порядка 150 сдающихся в аренду микроквартир, снять их можно за 100–430 евро в месяц.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.
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