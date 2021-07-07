Почему на корзинах для белья отверстия?

Вот, например, типичный ход мыслей многих хозяек: не было бы проще, если бы корзины для белья были просто большими, твердыми пластиковыми баками, чтобы мы могли их использовать для предварительной стирки грязных вещей? Поскольку это не так, отверстия должны иметь определенную цель. Надеемся, что это каким-то образом принесет пользу при стирке. Первая мысль заключалась в том, что, возможно, отверстия существуют для вентиляции, но поскольку ваше белье уже высохло к тому моменту, когда вы кладете его в корзину, это не имеет особого смысла.

Для того, чтобы не гадать, мы решили обратиться к производителю, который занимается мебелью и аксессуарами для квартир. Его гениальный ответ полностью удивил нас и раскрыл смысл. Готовы к этому? Отверстия в корзинах для белья делают для того, чтобы их было легче и удобнее переносить, когда они полны одежды.

Ответ производителя становится еще более логичным, если вспомнить оригинальные корзины для белья - плетеные корзины с естественными отверстиями между волокнами. Вендор рассказал нам, что когда производители начали создавать более дешевые пластиковые варианты, они пытались имитировать настоящие корзины, добавляя в них отверстия. В итоге вы получаете облегченную версию, которая легка в уходе и является альтернативой традиционным плетеным корзинам прошлого.

Стоит отметить, что отверстия в корзине для белья дополнительно выполняют функцию вентиляции, если мы будем класть в нее грязное белье. Плюс, вырезы в корзине помогают нам увидеть, насколько она заполнена.

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