В Таллинне будет снесено здание бывшего таксопарка

Таллиннский таксопарк работал с 1950 по 1991 гг., там же располагалась и контора предприятия. Производственные помещения и гаражи, расположенные на углу улиц Эндла и Тулика, были построены в 1961 году. В 1995 году в здание по адресу ул. Тулика, 33B переехала районная управа Кристийне и работала в нем до 2020 года. На данный момент это здание амортизировано и в интересах безопасности подлежит сносу.