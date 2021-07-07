07.07.2021, 15:51
В Таллинне будет снесено здание бывшего таксопарка
Foto: Kristiine linnaosa valitsus
8 июля в 12:00 вице-мэр Эха Вырк, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и представители Таллиннского департамента городского имущества передадут предприятию Aspen Grupp OÜ территорию для проведения работ по сносу бывшего здания Таллиннского таксопарка (ул. Тулика, 33B).
Таллиннский таксопарк работал с 1950 по 1991 гг., там же располагалась и контора предприятия. Производственные помещения и гаражи, расположенные на углу улиц Эндла и Тулика, были построены в 1961 году. В 1995 году в здание по адресу ул. Тулика, 33B переехала районная управа Кристийне и работала в нем до 2020 года. На данный момент это здание амортизировано и в интересах безопасности подлежит сносу.
Вице-мэр Эха Вырк подпишет с подрядчиком акт приема-передачи территории, а также со старейшиной района Кристийне Яанусом Рийбе откроет поп-ап выставку “Дом на Тулика, 33B сквозь годы”.