ФОТО | Жилой квартал под Таллинном с почти 250 квартирами будет сдан к лету следующего года

По словам Мартина Лембера, проджект-менеджера Triple Net Capital, за три года построен полностью новый полноценный жилой квартал, в котором также было уделено существенное внимание развитию инфраструктуры и планированию зеленых насаждений. “Близость к городу имеет решающее значение для покупателей жилья трудоспособного возраста, но все больше и больше людей ищут более спокойную жизнь вдали от центра. Это касается не только семей с детьми, зелень и более спокойная обстановка определяют выбор места для все большего количества людей. Чтобы поддержать экологическое мышление, все парковки в домах, завершенных на втором этапе, также имеют возможность зарядки электромобилей ”, — отметил Лембер.

28 июня в квартале Kesk-Peetri был заложен фундамент двух последних новостроек, а окончательное завершение всего квартала запланировано на первую половину 2022 года. На данный момент выставлено на продажу еще почти двадцать квартир, все остальные уже нашли хозяина. На первом этапе проекта к осени 2020 года были сданы шесть домов на 126 квартир. Помимо зданий, Triple Net Capital также внесла свой вклад в развитие инфраструктуры близлежащего парка Пеэтри и его окрестностей, в том числе сети улиц с беговыми и велодорожками.

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Triple Net Capital — это девелоперская компания, основанная на эстонском капитале, которая развивает интегрированную жилую среду с окружающей инфраструктурой и общественным пространством. Крупнейшие проекты жилой застройки — это многоквартирный дом Vektor и квартал Lutheri на Пярнуском шоссе в Таллинне, кварталы Kesk-Peetri, Veskikodu и Krati в посёлке Пеэтри, Uus-Nõmme в Вескимельдре, Kadakamarja Kodu в городе Сауэ. Итого количество строящихся и построенных за последние пять лет квартир около 1000, а на подготовительной стадии находится примерно такое же количество квартир и 100 000 м2 коммерческих площадей.

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