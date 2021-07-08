08.07.2021, 10:15
Обратная сторона жаркого лета: в Эстонии хронический дефицит кондиционеров и вентиляторов
Foto: Andres Putting
Ежегодно с наступлением жары резко взлетает спрос на кондиционеры и вентиляторы, пишет dv.ee.
Подходящий кондиционер мало найти — зачастую его нужно еще и установить, а с этим могут возникнуть проблемы, поскольку очереди на установку нередко приходится ждать не менее месяца.
Особенность эстонского рынка кондиционеров состоит в том, что местные покупатели предпочитают устройства, которые в зависимости от погоды могут и обогревать, и охлаждать (тепловые насосы или кондиционеры с режимом обогрева).
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