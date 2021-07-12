Оформите дом своей мечты в итальянском стиле

Все решения действительно цельные, каждый интерьер продуман до мельчайших деталей. Начиная с расстановки мебели и подбора цветовых решений и освещения и заканчивая рисунком на наволочках или вазой на кофейном столике. Дизайнеры подбирают под конкретное помещение именно тот текстиль, мебель и аксессуары, которые, по их мнению, удачнее всего гармонируют с конкретным стилем. Конечно, по желанию клиента, все можно изменить или же сделать полностью индивидуальное предложение.

В салоне-представительстве, расположенном в Järve 2, можно в прямом смысле слова побывать в трех разных кухнях Colombini Casa, двух спальнях, двух гостиных и одной детской комнате. Клиент может посидеть на диване, прилечь на кровать, исследовать кухонные шкафчики, испытать технику, потрогать текстиль – оценить, хочет ли он жить именно в таком доме.

Однако нравится ли вообще эстонцам подобный стиль в интерьерах? Ведь представители наших двух народов совершенно противоположны по темпераменту. Однако простота линий, присущая итальянским интерьерам, их уют, качественные материалы, функциональность, естественные цвета и близость к природе на самом деле очень близки эстонцам, говорит консультант Colombini Casa Антонина Иванова, добавляя, что, если присмотреться к сфере дизайна интерьеров, то может показаться, что весь мир черпает идеи на выставках, проходящих в Милане. «Италия считается законодательницей мод и лидером в области дизайна, ведь итальянский дизайн является своеобразным мировым символом статуса».

Итальянское семейное предприятие Colombini Casa с более чем 50-летней историей к настоящему времени превратилось в ведущего мирового производителя мебели и нашло дорогу в дома и сердца многих семей. В результате сотрудничества дизайнера и заказчика, основанного на принципе, который называется концепцией Family Line, рождаются персональные и стильные решения для кухонь, детских комнат, гостиных и спален. Такой подход необычайно удобен для клиента, поскольку он может шаг за шагом создавать дом своей мечты.

В салоне представлены лишь некоторые образцы – со всей коллекцией Colombini Casa можно ознакомиться, полистав каталог, зайдя на сайт компании или установив мобильное приложение. В Järve 2 клиентов ждут профессиональные консультанты, которые сначала нарисуют план помещения, а затем будут по одному добавлять в него элементы обстановки. Так, шаг за шагом, для клиента составляется достоверный 3D-чертеж его будущего интерьера.

Современность versus классика

Хотя благодаря многообразию предметов мебели, цветов, текстиля, отделочных материалов и аксессуаров разнообразие решений практически безгранично, в целом Colombini Casa имеет два основных стиля: современный и классический.

Если для первого характерны главным образом чистые и четкие линии, светлые крашеные поверхности стен и современные предметы интерьера, элементы, которые также свойственны скандинавскому стилю, то в случае классического решения цветовая палитра гораздо более разнообразна. Часто используются натуральные и спокойные тона, например, желтый, зеленый и коричневый. Мебель изготавливается из массива дерева, для более люксовых предметов используется стекло или даже мрамор. Именно интерьеры в классическом стиле нравятся итальянцам, поскольку они делают дом очень уютным и близким к природе.

Особое внимание Антонина предлагает обратить на великолепно продуманные кухни Colombini Casa. Ведь для любого итальянца кухня – это сердце дома; она должна быть просторной, удобной и практичной, чтобы можно было наслаждаться вкусной едой и временем, проведенным в кругу семьи. Также, исходя из своего собственного опыта, Антонина хвалит качество мебели для детских комнат.

Каждому что-нибудь свое

По мнению дизайнеров салона, решения Colombini Casa отлично подходят именно для больших семей, поскольку в ассортименте представлено множество детских комнат и просторных кухонь. Хотя на самом деле каждый найдет здесь что-нибудь для себя, ведь Colombini Casa – это и умные специальные решения для очень маленьких квартир, и обстановка для домашних офисов, кладовок и гардеробов. «Мы хотим, чтобы наша продукция была не только красивой и качественной, но и функциональной и при этом легко вписывалась в различные пространства».

На доставку заказанных товаров из Италии уходит от шести до восьми недель, фирма оказывает также услугу по сборке в Эстонии, то есть предлагает решение «под ключ». Цена зависит от плана помещения и используемых материалов. Мебель Colombini Casa относится к среднему ценовому классу.