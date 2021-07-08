Столичные домовладельцы могут получить компенсацию за подключение к системе центрального водоснабжения

Для получения компенсации необходимо подать ходатайство в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

В 2010 году завершились крупномасштабные работы по устройству канализации в Нымме, Пирита, Кристийне и Хааберсти, где раньше канализации не было. Строительство новых пунктов подключения позволит подключиться к центральному водоснабжению и канализации при поддержке города и той небольшой части участков недвижимости, где подключения еще нет.

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что неподключенных к центральной системе водоснабжения и/или канализации участков недвижимости, по данным Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, может быть около 600.

”Тем самым компенсация окажется существенной помощью для многих домохозяйств, — сказал Кландорф. — Надеюсь, что домовладельцы обязательно воспользуются этой возможностью и представят городу соответствующее ходатайство”. Вице-мэр добавил, что право на получение пособия имеют те, кто на основании данных регистра народонаселения не менее года перед подачей ходатайства являлись жителями Таллинна и на чьих участках недвижимости построены дома на основании выданного до 31 декабря 2011 года разрешения.

”Целевое назначение участка недвижимости должно быть жилой землей в 100-процентном объеме и каждый владелец может ходатайствовать о пособии только за один участок”, — уточнил вице-мэр.

Плата за подключение к центральной системе водоснабжения и/или канализации возмещается, если: