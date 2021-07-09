Эстония вышла в лидеры ЕС по темпам роста цен на жилье за 10 лет

Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет Евростата, в котором данные за первый квартал 2010 года сравниваются с показателями за тот же период текущего года, сообщают в пятницу радионовости ERR.

Цены на жилье в Эстонии за 10 лет выросли на 127 процентов, далее следует Люксембург (108%), в то же время цены на жилье в Греции, Италии, на Кипре и в Испании за этот период снизились.

Стоимость аренды жилья в Эстонии за 10 лет выросла на 140 процентов, Литва заняла второе место — 109%, цены на аренду упали в Греции и на Кипре.

По словам члена правления фирмы Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, такое резкое повышение цен логично, потому что в условиях экономического кризиса 2008 года цены на недвижимость в Эстонии упали намного сильнее, чем где-либо еще.