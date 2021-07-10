Новая жизнь старых вещей: что делать с тем, что вам больше не нужно дома?

По словам Кассак, даже старым и ненужным вещам можно найти новое применение, стоит только немного включить фантазию. “Для растений можно использовать различную посуду, кружку можно использовать как держатель для карандашей, занавеску можно сделать скатертью”, — предлагает Кассак. Она добавила, что для одних вещей требуется только изменение мышления и новая перспектива, к другим — приложить руку. Главное — набраться смелости и экспериментировать, и результат может удивить.

Дизайнер интерьеров IKEA Элийзе Таммекиви отмечает, что прежде чем отказываться от вещей, стоит подумать, можно ли им самим дать новую жизнь, и если да, то как. “Обновление дома не означает замены всего старого. Кроме того, старые вещи часто несут в себе истории о доме и семье. Например, старые деревянные стулья можно обновить и смешать с новыми стульями разных цветов и форм, что придаст стульям неповторимый вид. То же касается и старой посуды, подсвечников и других предметов интерьера”, — делится идеями дизайнер.

По словам Кассак, всегда нужно продумывать покупки. Задаться вопросом: имеющаяся вещь по-прежнему хорошо мне служит или действительно отработала себя? Если вещь в хорошем состоянии не используется, то, может, она порадует кого-то другого, поэтому Кассак советует отдать ее на повторное использование.

Эсме Кассак, руководитель отдела по коммуникациям Uuskasutuskeskus, отмечает, что на примере центра переработки вещей видно, что осведомленность и клиентура неуклонно растут, но многое еще предстоит сделать. “Все больше людей приходят к нам, чтобы найти себе использованные вещи в хорошем состоянии, не только из-за цены, но и чтобы сохранить окружающую среду. Вещи возвращаются в употребление, потому что нет смысла выбрасывать хорошие вещи”, — сказала Кассак.

Жителей Эстонии можно считать нацией с золотыми руками, потому что половина опрошенных при необходимости могут починить вещь или найти ей новое применение. Эстонцы в основном заинтересованы в повторном использовании вещей из-за сокращения отходов (68%) и чувства ответственности (50%), что также означает, что возможность пожертвовать вещи или дать им вторую жизнь поднимает настроение.

Тщательно отобранные и хорошо сохраненные вещи прослужат дольше

Дизайнер интерьера добавила, что долговечность вещей обусловлена ​​их функциональностью и используемыми в них материалами, которые могут быть максимально прочными или такими, которые можно обновлять в течение срока использования. Со временем все виды многофункциональной или модульной мебели — полки, шкафы и диваны — можно обновлять и дополнять, чтобы идти в ногу с меняющимися потребностями семьи. Например, дизайнер интерьера рекомендует выбирать для дома диван со сменным чехлом. “Это дает возможность постирать чехол для дивана, а если он устарел, просто заменить его новым”, — говорит Таммекиви. Она добавила, что поменяв чехол на другой цвет, создается ощущение, что дома стоит новый диван. Однако при выборе детской мебели она рекомендует учитывать, что кровать, стул и стол можно отрегулировать по росту ребенка. Позже, когда ребенок вырастет из мебели, ее можно отдать другой семье.

Чтобы дать вещам вторую жизнь, сначала необходимо позаботиться о том, чтобы их первый жизненный цикл был как можно более продолжительным и здоровым. “Мы в IKEA верим, что уход за мебелью — одна из вех на пути к более экологичной жизни”, — признается Элийзе Таммекиви. Чтобы мебель прослужила долго, она рекомендует время от времени ее проверять. В частности, все типы движущихся частей — шарниры, колеса, а также наиболее часто используемые поверхности и другие элементы должны быть проверены на случай, если их потребуется отремонтировать, отрегулировать или модифицировать.

Поиск подержанных вещей как охота на сокровища

Каждый четвертый житель Эстонии сравнивает дарение второй жизни вещам с охотой за сокровищами и гордится тем, что находит разные ценные предметы по хорошей цене.

По словам Кассак, посетители охотятся за вещами в зависимости от сезона. Например, когда в начале года выпал долгожданный снег, санки-лыжи-коньки были такой вожделенной вещью, что почти все раскупили. „Сейчас определенно популярна летняя одежда. Как идея — найти платье от известного бренда в хорошем состоянии всего за несколько евро?” Смелее всего покупают книги, все чаще покупают мебель и предметы домашнего обихода. Она добавила, что многие люди осведомлены об окружающей среде и могут оценить качественные бренды, пришедшие на повторное использование.

В заключение Кассак добавила, что ко всеобщей радости повторное использование распространяется все больше и больше. Один из примеров — ярмарки школьной формы, где помимо новой предлагается уже поношенная форма. “Мы верим, что такой общественный пример мотивирует отдавать предпочтение вещам из центра повторного использования, а также давать ненужным вещям вторую жизнь”, — сказала Кассак.

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