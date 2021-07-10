Новая жизнь старых вещей: что делать с тем, что вам больше не нужно дома?
Дизайнер интерьеров IKEA Элийзе Таммекиви и руководитель отдела по коммуникациям Uuskasutuskeskus Эсме Кассак поделились идеями повторного использования вещей, а также советами по продлению срока их службы.
Жителей Эстонии можно считать нацией с золотыми руками, потому что половина опрошенных при необходимости могут починить вещь или найти ей новое применение. Эстонцы в основном заинтересованы в повторном использовании вещей из-за сокращения отходов (68%) и чувства ответственности (50%), что также означает, что возможность пожертвовать вещи или дать им вторую жизнь поднимает настроение.
Эсме Кассак, руководитель отдела по коммуникациям Uuskasutuskeskus, отмечает, что на примере центра переработки вещей видно, что осведомленность и клиентура неуклонно растут, но многое еще предстоит сделать. “Все больше людей приходят к нам, чтобы найти себе использованные вещи в хорошем состоянии, не только из-за цены, но и чтобы сохранить окружающую среду. Вещи возвращаются в употребление, потому что нет смысла выбрасывать хорошие вещи”, — сказала Кассак.
Что делать с вещами, которые больше не нужны дома?
По словам Кассак, всегда нужно продумывать покупки. Задаться вопросом: имеющаяся вещь по-прежнему хорошо мне служит или действительно отработала себя? Если вещь в хорошем состоянии не используется, то, может, она порадует кого-то другого, поэтому Кассак советует отдать ее на повторное использование.
Дизайнер интерьеров IKEA Элийзе Таммекиви отмечает, что прежде чем отказываться от вещей, стоит подумать, можно ли им самим дать новую жизнь, и если да, то как. “Обновление дома не означает замены всего старого. Кроме того, старые вещи часто несут в себе истории о доме и семье. Например, старые деревянные стулья можно обновить и смешать с новыми стульями разных цветов и форм, что придаст стульям неповторимый вид. То же касается и старой посуды, подсвечников и других предметов интерьера”, — делится идеями дизайнер.
По словам Кассак, даже старым и ненужным вещам можно найти новое применение, стоит только немного включить фантазию. “Для растений можно использовать различную посуду, кружку можно использовать как держатель для карандашей, занавеску можно сделать скатертью”, — предлагает Кассак. Она добавила, что для одних вещей требуется только изменение мышления и новая перспектива, к другим — приложить руку. Главное — набраться смелости и экспериментировать, и результат может удивить.
Тщательно отобранные и хорошо сохраненные вещи прослужат дольше
Дизайнер интерьера добавила, что долговечность вещей обусловлена их функциональностью и используемыми в них материалами, которые могут быть максимально прочными или такими, которые можно обновлять в течение срока использования. Со временем все виды многофункциональной или модульной мебели — полки, шкафы и диваны — можно обновлять и дополнять, чтобы идти в ногу с меняющимися потребностями семьи. Например, дизайнер интерьера рекомендует выбирать для дома диван со сменным чехлом. “Это дает возможность постирать чехол для дивана, а если он устарел, просто заменить его новым”, — говорит Таммекиви. Она добавила, что поменяв чехол на другой цвет, создается ощущение, что дома стоит новый диван. Однако при выборе детской мебели она рекомендует учитывать, что кровать, стул и стол можно отрегулировать по росту ребенка. Позже, когда ребенок вырастет из мебели, ее можно отдать другой семье.
Чтобы дать вещам вторую жизнь, сначала необходимо позаботиться о том, чтобы их первый жизненный цикл был как можно более продолжительным и здоровым. “Мы в IKEA верим, что уход за мебелью — одна из вех на пути к более экологичной жизни”, — признается Элийзе Таммекиви. Чтобы мебель прослужила долго, она рекомендует время от времени ее проверять. В частности, все типы движущихся частей — шарниры, колеса, а также наиболее часто используемые поверхности и другие элементы должны быть проверены на случай, если их потребуется отремонтировать, отрегулировать или модифицировать.
Поиск подержанных вещей как охота на сокровища
Каждый четвертый житель Эстонии сравнивает дарение второй жизни вещам с охотой за сокровищами и гордится тем, что находит разные ценные предметы по хорошей цене.
По словам Кассак, посетители охотятся за вещами в зависимости от сезона. Например, когда в начале года выпал долгожданный снег, санки-лыжи-коньки были такой вожделенной вещью, что почти все раскупили. „Сейчас определенно популярна летняя одежда. Как идея — найти платье от известного бренда в хорошем состоянии всего за несколько евро?” Смелее всего покупают книги, все чаще покупают мебель и предметы домашнего обихода. Она добавила, что многие люди осведомлены об окружающей среде и могут оценить качественные бренды, пришедшие на повторное использование.
В заключение Кассак добавила, что ко всеобщей радости повторное использование распространяется все больше и больше. Один из примеров — ярмарки школьной формы, где помимо новой предлагается уже поношенная форма. “Мы верим, что такой общественный пример мотивирует отдавать предпочтение вещам из центра повторного использования, а также давать ненужным вещям вторую жизнь”, — сказала Кассак.
Советуем прочитать: