Эксперт: момент истины в сфере недвижимости наступит осенью

По корректированным данным мониторинга индекса Pindi, в мае средняя цена квартир составляла 1 711 евро/м². Если в мае в индексированных городах было совершено в общей сложности 1 604 сделки с квартирной собственностью, то в июне количество сделок достигло 1 272. Для сравнения — в июне 2020 года, непосредственно после отмены чрезвычайного положения, в индексированных городах были совершены 1 053 сделки с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что проявившаяся весной высокая заинтересованность в недвижимости уже утихла и теперь рынок нормализовался. “За последние 16 месяцев рынки вели себя абсолютно непредсказуемо — во время первой волны испуга количество сделок с недвижимостью упало почти вполовину. Однако нынешней ранней весной, когда вирус в Эстонии совершенно вышел из-под контроля, люди стали проявлять высокую активность. Прогнозировать, что принесет нам осень, — совершенно безответственное занятие, поскольку за последние полтора года ни один экономический прогноз не оправдался, — признался он. — Ключевым периодом для экономической жизни всей Эстонии и тем самым также и для рынка недвижимости станет осень и зима. Если мы выдержим его, не закрывая общество, то это будет прекрасно, если нет, то многим предприятиям не удастся преодолеть серьезные экономические проблемы, которые неизбежно коснутся и рынка недвижимости”, — добавил он.