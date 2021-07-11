ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Как помыть окна в два раза быстрее и без разводов
Что нам понадобится?
- Губка или щетка с длинной ручкой;
- Мыльный раствор или чистящее средство;
- Два ведра с водой;
- Пульверизатор;
- Кусок чистой ткани (или микрофибра);
- Полотенце или ткань, чтобы застелить пол.
Когда начинать?
Посмотрите прогноз погоды и выберите теплый пасмурный день без осадков. Начинайте работу рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не светит прямо в окна. При ярком свете вы можете пропустить некоторые пятна, да и вода будет высыхать слишком быстро и оставит на стекле разводы.
Также обратите внимание, чтобы на улице не было сильного ветра. И если вы планируете мыть окна на кухне, постарайтесь ничего не готовить в это время — стекла могут запотеть, и отмыть их будет сложно.
Приступаем к работе
Подготовьте все необходимое
Застелите пол тканью, чтобы ничего не испачкать. Затем налейте в ведра воду. В одно из них добавьте немного чистящего средства, а если его нет, приготовьте мыльный раствор — он справится не хуже.
Можно смешать одну столовую ложку средства для мытья посуды и четыре стакана воды. Или использовать белый уксус, если у вас больше ничего нет. Затем перелейте раствор в бутылку с распылителем.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Если окна новые и на них есть следы от скотча, для начала займитесь ими. Оттереть следы поможет спирт или пищевая сода, разведенная с водой. Нанесите их на ткань и протрите пятна. И только после этого приступайте к работе.
Протрите рамы
Двигайтесь сверху вниз. Только не используйте абразивные чистящие средства (они могут нанести вред уплотнительным резинкам) — будет достаточно чистой воды. Сильные загрязнения можно локально оттереть с помощью мыльного раствора.
Можно ли помыть рамы после стекол? Нет, иначе вам придется начинать все сначала :)
А затем — стекла
Начинайте работу с внутренних стекол и затем переходите к внешним. Небольшие окна можно помыть с помощью обычной губки: просто окуните ее в раствор, хорошенько отожмите и протрите поверхность сверху вниз (круговые движения обычно оставляют разводы). И не забывайте про углы!
Для чистки больших окон вам пригодится щетка с длинной ручкой — с ее помощью удобно мыть стекла и внутри, и снаружи. После того, как закончите с мыльным раствором, пройдитесь по поверхностям обычной водой.
А если некоторые пятна не оттираются? Нанесите на поверхность немного уксуса из пульверизатора и оставьте на пять минут. Затем протрите губкой или тканью.
ЛАЙФХАК
Протирайте стекла с внутренней стороны снизу вверх, а с внешней — наоборот, сверху вниз. Если вдруг увидите грязные полосы, сразу поймете, с какой стороны нужно протереть еще раз.
Вытрите стекла насухо
Используйте резиновый скребок на щетке для мытья окон — установите его в левом верхнем углу и ведите вниз, сгоняя воду. Продолжайте, каждый раз устанавливая скребок так, чтобы его левый край чуть заходил на уже очищенный участок. Затем вытрите стекло насухо тканью или микрофиброй (она отлично впитывает влагу).
Отдельно помойте москитные сетки
Снимите их до того, как начнете мыть стекла. Отнесите сетки в ванную и пройдитесь водой из душа. Удалить пыль и грязь помогут щетка с жестким ворсом и обычное мыло.
Чтобы высушить сетки, пройдитесь по поверхности тканью (можно той же микрофиброй).
Какие еще есть варианты?
Магнитная щетка для мытья окон. Если у вас нет возможности помыть окно с внешней стороны, такие щетки — отличный вариант. Правда, здесь важно знать толщину стекла (6–8 мм — оптимально).
Стеклоочиститель. Приходит на помощь, когда нужно оттереть пятна и помыть стекла без разводов. В специальный резервуар можно добавить чистящее средство. А еще у них есть специальный бак для сбора грязной воды.
Моющий пылесос для окон. Достаточно установить его на поверхность и включить дистанционно — дальше пылесос все сделает за вас. Особенно удобно для владельцев больших окон — пылесос помоет их и внутри, и снаружи.
Что еще не забыть сделать?
Постирать шторы. Наверняка за время зимы они тоже запылились. Для поддержания здорового микроклимата в доме введите правило: чистые окна — чистые шторы.
Навести порядок на подоконнике. После того, как помоете окна, не спешите возвращать на место все, что вы сняли с подоконника. Возможно, там хранилось много лишнего.
Очистить растения, которые стояли на подоконнике. На листьях и стеблях тоже скапливается много пыли и грязи. Самое время смыть их водой (только для начала проверьте, можно ли мыть конкретно ваши растения!).
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