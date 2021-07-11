ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Как помыть окна в два раза быстрее и без разводов

Что нам понадобится?

Губка или щетка с длинной ручкой;

Мыльный раствор или чистящее средство;

Два ведра с водой;

Пульверизатор;

Кусок чистой ткани (или микрофибра);

Полотенце или ткань, чтобы застелить пол.

Когда начинать?

Посмотрите прогноз погоды и выберите теплый пасмурный день без осадков. Начинайте работу рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не светит прямо в окна. При ярком свете вы можете пропустить некоторые пятна, да и вода будет высыхать слишком быстро и оставит на стекле разводы.

Также обратите внимание, чтобы на улице не было сильного ветра. И если вы планируете мыть окна на кухне, постарайтесь ничего не готовить в это время — стекла могут запотеть, и отмыть их будет сложно.

Приступаем к работе

Подготовьте все необходимое

Застелите пол тканью, чтобы ничего не испачкать. Затем налейте в ведра воду. В одно из них добавьте немного чистящего средства, а если его нет, приготовьте мыльный раствор — он справится не хуже.

Можно смешать одну столовую ложку средства для мытья посуды и четыре стакана воды. Или использовать белый уксус, если у вас больше ничего нет. Затем перелейте раствор в бутылку с распылителем.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Если окна новые и на них есть следы от скотча, для начала займитесь ими. Оттереть следы поможет спирт или пищевая сода, разведенная с водой. Нанесите их на ткань и протрите пятна. И только после этого приступайте к работе.

Протрите рамы

Двигайтесь сверху вниз. Только не используйте абразивные чистящие средства (они могут нанести вред уплотнительным резинкам) — будет достаточно чистой воды. Сильные загрязнения можно локально оттереть с помощью мыльного раствора.

Можно ли помыть рамы после стекол? Нет, иначе вам придется начинать все сначала :)

А затем — стекла

Начинайте работу с внутренних стекол и затем переходите к внешним. Небольшие окна можно помыть с помощью обычной губки: просто окуните ее в раствор, хорошенько отожмите и протрите поверхность сверху вниз (круговые движения обычно оставляют разводы). И не забывайте про углы!