В квартире душно и жарко? Рассказываем, как создать приятный микроклимат!

Оптимальная температура воздуха

В холодное время это 20–24°С, в летнее — не более 25°С. Дома спасут кондиционер, вентилятор и комнатные растения. И еще вариант: установить терморегулятор и управлять температурой в квартире одной кнопкой. Вот еще несколько советов.

Не раскрывать окна

Кажется, будто с открытыми окнами дома станет прохладнее. Но на самом деле вы только впускаете в помещение горячий воздух. Более эффективно закрыть окна и включить кондиционер. Чтобы солнечные лучи не проникали в квартиру, закройте окно шторами или жалюзи.

Проветривать помещение лучше ранним утром и поздним вечером, когда воздух на улице не такой горячий.

А если нет кондиционера?

Используйте вентилятор: поставьте перед ним емкость со льдом. За счет него поток воздуха будет охлаждаться. Единственный минус: тающий лед придется периодически менять.

Это, кстати, еще и отличный способ увлажнения воздуха в квартире. Если увлажнитель у вас есть, используйте его почаще — это тоже помогает. Как и ежедневная влажная уборка квартиры.

Перекрыть полотенцесушитель

Если есть возможность, перекройте подачу горячей воды в полотенцесушитель — в ванной станет прохладнее. Это можно сделать при наличии отдельного вентиля. Если у вас такого нет, обязательно предусмотрите его при ремонте: это удобно.

Сменить текстиль

Если у вас дома есть ковры, лучше уберите их и отправьте в чистку: они сильно нагреваются и собирают пыль.

Замените комплект постельного белья на льняной или хлопковый: на нем не так жарко спать, и он хорошо пропускает воздух. Также в жаркую пору идеален шелк, но у него есть минус — высокая цена.

Оптимальный уровень влажности

От избытка влаги дома постоянно сыро, вздуваются обои, а жильцы часто болеют. От недостатка — портится мебель, трескается паркет, начинаются проблемы с кожей, особенно у детей.

Как измерить уровень влажности? Оптимальная влажность для жилой комнаты — 40–60%, для детской — 50%. Установите гигрометр на сутки: увидите, где показатели отклонились.