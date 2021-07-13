В квартире душно и жарко? Рассказываем, как создать приятный микроклимат!
Оптимальная температура воздуха
В холодное время это 20–24°С, в летнее — не более 25°С. Дома спасут кондиционер, вентилятор и комнатные растения. И еще вариант: установить терморегулятор и управлять температурой в квартире одной кнопкой. Вот еще несколько советов.
Не раскрывать окна
Кажется, будто с открытыми окнами дома станет прохладнее. Но на самом деле вы только впускаете в помещение горячий воздух. Более эффективно закрыть окна и включить кондиционер. Чтобы солнечные лучи не проникали в квартиру, закройте окно шторами или жалюзи.
Проветривать помещение лучше ранним утром и поздним вечером, когда воздух на улице не такой горячий.
А если нет кондиционера?
Используйте вентилятор: поставьте перед ним емкость со льдом. За счет него поток воздуха будет охлаждаться. Единственный минус: тающий лед придется периодически менять.
Это, кстати, еще и отличный способ увлажнения воздуха в квартире. Если увлажнитель у вас есть, используйте его почаще — это тоже помогает. Как и ежедневная влажная уборка квартиры.
Перекрыть полотенцесушитель
Если есть возможность, перекройте подачу горячей воды в полотенцесушитель — в ванной станет прохладнее. Это можно сделать при наличии отдельного вентиля. Если у вас такого нет, обязательно предусмотрите его при ремонте: это удобно.
Сменить текстиль
Если у вас дома есть ковры, лучше уберите их и отправьте в чистку: они сильно нагреваются и собирают пыль.
Замените комплект постельного белья на льняной или хлопковый: на нем не так жарко спать, и он хорошо пропускает воздух. Также в жаркую пору идеален шелк, но у него есть минус — высокая цена.
Оптимальный уровень влажности
От избытка влаги дома постоянно сыро, вздуваются обои, а жильцы часто болеют. От недостатка — портится мебель, трескается паркет, начинаются проблемы с кожей, особенно у детей.
Как измерить уровень влажности? Оптимальная влажность для жилой комнаты — 40–60%, для детской — 50%. Установите гигрометр на сутки: увидите, где показатели отклонились.
Дома слишком сухой или слишком влажный воздух. Что делать? Купите увлажнитель или заведите большой аквариум с рыбками. Для влажных помещений подойдет осушитель воздуха.
Проверьте вентиляцию
Если в квартире стоит гул и носятся сквозняки — все болеют, а если воздух не циркулирует — тяжело дышать, часто болит голова, накапливается хроническая усталость.
Какой должна быть скорость? Движение воздуха летом не должно превышать 0,25 м/с, зимой — 0,15 м/с.
Как ее измерить? С помощью электроанемометра — он подскажет, что не так с вентиляцией. А специалист посоветует, как решить проблему.
Много ли у вас пыли
Откуда берется пыль? Она летит не только с улицы. Грязь с обуви, плесень, бактерии, чешуйки кожи — тоже источники пыли.
Как с ней бороться? Можно установить очистители воздуха с мощными угольными фильтрами. Но на чудо-эффект не надейтесь. Лучше не забывайте про классическую генеральную уборку раз в месяц: протирайте поверхности влажной тканью, выбивайте ковры, мойте полы, стирайте мягкие игрушки и чаще пылесосьте пол.
Проверьте уровень кислорода
От недостатка кислорода падает иммунитет, организм испытывает кислородное голодание, работоспособность падает.
Какая норма? Общепринятая норма — 21%.
Как бороться с недостатком кислорода? Выручит ионизатор воздуха: он насыщает кислород ионами. Дышится от этого легче. Но помните: помещение нужно хотя бы иногда проветривать. Еще поможет мини-сад: можно посадить алоэ и пару пальм.
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