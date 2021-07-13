Подъездные дороги становятся яблоком раздора между соседями и влияют на стоимость земельных участков

В системе формирования ценности земельного участка с правом на застройку Тедер отмечает три важнейших компонента:

1. Местонахождение (расстояние до объектов инфраструктуры — школ, магазинов и пр., озеленение, водоемы и т.д.)

2. Обеспеченность техносетями (прежде всего, водоснабжение, канализация и электроснабжение)

3. Подъездные дороги

“Из трех перечисленных составляющих именно подъездным дорогам долгое время не придавалось достаточное значение, однако сегодня они стали фактором, по причине которого сделка может вообще не состояться или позднее повлечь за собой проблемы”, — пояснил Тедер.

По его словам, проблемы подъездных путей, в свою очередь, можно разделить на две.

1. Техническую (состояние и проходимость дорог)

2. Правовую (правовые основания пользования дорогой)

“Когда речь идет о техническом состоянии дороги, необходимо более подробно проанализировать её состояние. В городах или поселках, как правило, не бывает больших проблем с техническим состоянием дорог. Иная ситуация складывается в редко заселенных и отдельно расположенных поселениях.

В таких случаях необходимо обратить внимание, проходима ли дорога круглый год — обслуживается ли эта дорога зимой (расчищается ли от снега) и можно ли ею пользоваться в более влажный сезон, то есть весной и осенью. Это означает, что необходимо узнать, например, каково земляное полотно дороги, и велика ли вероятность того, что дорогой могут пользоваться лесовозы региона”, — сказал он.