Как продлить срок службы телевизора: простые советы

Как и у всего остального, у телевизоров, разумеется, есть срок службы, и со временем их возможности устаревают, а свойства ухудшаются. В зависимости от производителя средний срок службы телевизоров составляет до десяти лет. Вместе с тем многое зависит от того, как именно вы используете телевизор.

Инструктор по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар отметил, что есть несколько способов продлить срок службы телевизора: “Обязательно обратите внимание на два основных аспекта — расположение телевизора и время его работы. Одно лишь это может обеспечить яркое и красивое изображение на экране на максимально долгий срок”.

“Конечно, помимо поведения пользователя важна и применяемая в телевизоре технология”, — добавил Пеннар.

1. Выключайте телевизор, когда не смотрите его

Многие оставляют телевизор включенным, когда выходят из комнаты, или просто оставляют его работать в фоновом режиме. Экран телевизора состоит из крошечных светодиодных лампочек, которые имеют конечный срок службы. Кроме того, выключение телевизора экономит электроэнергию.

2. Надолго уезжая из дома, отключите телевизор от сети

Это также важно для предотвращения повреждения телевизора из-за неожиданных перепадов напряжения (например, во время грозы).

3. Расположение телевизора важно!

* Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей. Это вредит экрану.

* Не устанавливайте телевизор слишком низко — большая часть пыли скапливается именно на полу и плохо влияет на телевизор.

* Не устанавливайте телевизор слишком близко к печи/камину/радиатору. Чрезмерный нагрев, а также пыль и пепел из топки могут стать причиной повреждений.

4. Выберите хорошо вентилируемое место

Пыль опасна, а чистый воздух полезен. Убедитесь, что устройство не слишком пыльное и что вокруг телевизора достаточно места для циркуляции воздуха.

5. Отрегулируйте яркость и контраст, или пусть телевизор делает это автоматически