ФОТО | Как сочетать столовые приборы и посуду, чтобы придать праздничному столу свежий вид
Посуда несет не только практическую функцию, она также создает общее настроение сервировки стола. “Первым шагом в подборе посуды является анализ того, что уже есть в доме. Так вы узнаете, нужно ли покупать новую посуду или можно использовать имеющуюся; возможно, понадобится лишь декор”, — говорит Элийзе Таммекиви, дизайнер интерьеров IKEA.
Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует иметь от 8 до 12 наборов столовых приборов из пяти предметов. Это гарантирует, что дома будет достаточно столовых приборов как для повседневного использования, так и для праздничных мероприятий. “При покупке двух видов наборов — на каждый день и на праздник — рекомендуется выбирать повседневный набор на 4-6 человек и набор для торжеств до 12 человек. Количество посуды зависит от числа человек в семье и праздничных традиций”, — поясняет Таммекиви. До приобретения новой посуды и приборов нужно продумать, есть ли где их хранить дома. Чтобы выбрать посуду подходящего размера, рекомендуется измерить стол, шкафчики, полки и место, где будет храниться посуда.
Многофункциональная посуда с долговечным дизайном
При выборе обеденных, салатных или суповых тарелок специалист не советует слепо следовать модным тенденциям — лучше отдать предпочтение посуде, которая не потеряет своей актуальности. Белые тарелки — классический и практичный выбор: они не выцветают и не меняют цвет, их можно ставить в посудомоечную машину и микроволновку. Например, современные образцы можно найти в коллекции посуды IKEA 365+, а посуду более традиционного вида — в коллекциях UPPLAGA и VARDAGEN. “На фоне белой посуды выделяется декор стола и блюда, к тому же при необходимости ее легче заменить. В качестве тарелок для основных блюд также следует выбирать посуду светло-серых или других нейтральных тонов. По возможности лучше не ставить посуду разных оттенков одного цвета, например, разных оттенков белого, так как это нарушит единый стиль сервировки стола”, — добавила дизайнер интерьера.
Тарелки желательно также подобрать к посуде, в которой подаются блюда. Так оформление стола будет более гармоничным. Если вы обычно едите из лаконичной современной посуды, то для подачи блюд желательно использовать посуду схожего стиля; вы можете играть с цветом, отдавая предпочтение подходящей, но более выразительной посуде для сервировки стола.
Бокалы для всевозможных напитков
К базовому комплекту посуды и столовых приборов рекомендуется выбирать бокалы, подходящие для разных случаев и к разным напиткам. Например, в бокалах для белого вина можно подавать шампанское, а в бокалах для воды — изысканные и экзотические коктейли. При выборе чашек для универсальной и элегантной общей картины предпочтение лучше отдать чашкам с блюдцами. Из них можно наслаждаться как чаем, так и кофе, а блюдца можно также использовать и для подачи десертов или печенья.
Если у вас есть дети или друзья с детьми, которые приходят в гости, для спокойствия взрослых рекомендуется выбирать противоударную посуду. На столе не должно быть более 2-3 цветов, чтобы не перегружать его красками. Обратите внимание на цвет: по возможности выбирайте чашки и тарелки из одной коллекции или комбинируйте контрастные цвета.
Играйте с текстилем и другими аксессуарами
Классическая ценность, которую определенно стоит включить в базовый комплект — белая скатерть. Она всегда актуальна и подходит как для красивой будничной сервировки стола, так и для праздников.
“Ее можно также дополнить другими важными элементами — салфетками и настольными дорожками. С их помощью можно создать уютную атмосферу, особенно при выборе экологически чистых или возобновляемых материалов, таких как бамбук или ротанг. Салфетки аналогичного цвета и материала дополнят основной образ, а салфетки контрастных цветов послужат акцентом и дизайнерской изюминкой, которая подчеркнет ваш индивидуальный стиль”, — говорит Таммекиви. Дизайнер интерьера советует подбирать подходящие к другому декору салфетки, которые будут актуальны во все сезоны. Можно выбрать, например, двухцветные текстильные изделия, декор и подсвечники, желательно в нейтральных или подходящих к столовым приборам цветах.
“Сейчас лучшее время, чтобы принести домой побольше цветов — их можно поставить в середине обеденного стола в качестве основного акцента. В этом базовом комплекте должна быть и ваза. Желательно, чтобы она подходила к разным типам букетов. Возможно, стоит рассмотреть вазы двух или трех различных размеров. Стеклянные вазы будет легче согласовать с бокалами и декором другого стиля”, — подчеркивает дизайнер интерьера.
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