ФОТО | Как сочетать столовые приборы и посуду, чтобы придать праздничному столу свежий вид

Посуда несет не только практическую функцию, она также создает общее настроение сервировки стола. “Первым шагом в подборе посуды является анализ того, что уже есть в доме. Так вы узнаете, нужно ли покупать новую посуду или можно использовать имеющуюся; возможно, понадобится лишь декор”, — говорит Элийзе Таммекиви, дизайнер интерьеров IKEA.

Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует иметь от 8 до 12 наборов столовых приборов из пяти предметов. Это гарантирует, что дома будет достаточно столовых приборов как для повседневного использования, так и для праздничных мероприятий. “При покупке двух видов наборов — на каждый день и на праздник — рекомендуется выбирать повседневный набор на 4-6 человек и набор для торжеств до 12 человек. Количество посуды зависит от числа человек в семье и праздничных традиций”, — поясняет Таммекиви. До приобретения новой посуды и приборов нужно продумать, есть ли где их хранить дома. Чтобы выбрать посуду подходящего размера, рекомендуется измерить стол, шкафчики, полки и место, где будет храниться посуда.

Многофункциональная посуда с долговечным дизайном

При выборе обеденных, салатных или суповых тарелок специалист не советует слепо следовать модным тенденциям — лучше отдать предпочтение посуде, которая не потеряет своей актуальности. Белые тарелки — классический и практичный выбор: они не выцветают и не меняют цвет, их можно ставить в посудомоечную машину и микроволновку. Например, современные образцы можно найти в коллекции посуды IKEA 365+, а посуду более традиционного вида — в коллекциях UPPLAGA и VARDAGEN. “На фоне белой посуды выделяется декор стола и блюда, к тому же при необходимости ее легче заменить. В качестве тарелок для основных блюд также следует выбирать посуду светло-серых или других нейтральных тонов. По возможности лучше не ставить посуду разных оттенков одного цвета, например, разных оттенков белого, так как это нарушит единый стиль сервировки стола”, — добавила дизайнер интерьера.