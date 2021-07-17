Расстановка мебели в квартире: все, что нужно знать

25 дизайн-проектов и реальных фото ремонта, которые помогут вам определиться с различными идеями для оформления своей квартиры, смотрите ЗДЕСЬ.

10 секретов от дизайнеров интерьера по расстановке мебели

1. Пробуйте оригинальные варианты, используя как примеры европейские и американские проекты. Не обязательно ставить диван спинкой к стене, а столовую — возле кухни. Думайте оригинально!

2. Встроенные системы хранения позволяют создать упорядоченный, практичный интерьер. Для гостиной нужна библиотека, а также несколько модулей для разноформатного хранения.

3. Планируя расстановку мебели в комнате, всегда думайте и над ее форматом. Например, между шкафом и диваном и стеллажами и диваном должно быть больше места из-за сплошных глухих фасадов.

4. Угловой диван обычно является максимально удобным вариантом. А в дизайне мебели для ТВ лучше выбирать миниатюрные полки под самим телевизором и библиотеку рядом, так как такая комбинация будет смотреться максимально легко. Стоит заменить кофейный столик на приставной или на модульный, если гостиная у вас небольшая. Такая расстановка мебели в гостиной очень актуальна.

5. Любые модули вдоль стены с окном очень сильно повышают функциональность. Мягкие диванчики у окна или рабочие столешницы идеальны для любой комнаты, будь то кухня, гостиная или спальня. А барную стойку можно поставить вдоль окон на лоджии.

6. Если у вас просторная гостиная или спальня, есть смысл поставить дополнительные кресла, пуфики, полукресла, софу. При этом на мебельном рынке сейчас максимально популярны очень маленькие и компактные модели.

7. Столовая посреди комнаты может быть очень удобным вариантом, объединяющим физически и эмоционально кухню и гостиную. Таким образом стол становится местом, где можно посидеть с ноутбуком, почитать газету, просмотреть журнал, поиграть в шахматы, а не только пообедать. По желанию и обстоятельствам даже дети могут выполнять часть домашней работы здесь.