Расстановка мебели в квартире: все, что нужно знать
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10 секретов от дизайнеров интерьера по расстановке мебели
1. Пробуйте оригинальные варианты, используя как примеры европейские и американские проекты. Не обязательно ставить диван спинкой к стене, а столовую — возле кухни. Думайте оригинально!
2. Встроенные системы хранения позволяют создать упорядоченный, практичный интерьер. Для гостиной нужна библиотека, а также несколько модулей для разноформатного хранения.
3. Планируя расстановку мебели в комнате, всегда думайте и над ее форматом. Например, между шкафом и диваном и стеллажами и диваном должно быть больше места из-за сплошных глухих фасадов.
4. Угловой диван обычно является максимально удобным вариантом. А в дизайне мебели для ТВ лучше выбирать миниатюрные полки под самим телевизором и библиотеку рядом, так как такая комбинация будет смотреться максимально легко. Стоит заменить кофейный столик на приставной или на модульный, если гостиная у вас небольшая. Такая расстановка мебели в гостиной очень актуальна.
5. Любые модули вдоль стены с окном очень сильно повышают функциональность. Мягкие диванчики у окна или рабочие столешницы идеальны для любой комнаты, будь то кухня, гостиная или спальня. А барную стойку можно поставить вдоль окон на лоджии.
6. Если у вас просторная гостиная или спальня, есть смысл поставить дополнительные кресла, пуфики, полукресла, софу. При этом на мебельном рынке сейчас максимально популярны очень маленькие и компактные модели.
7. Столовая посреди комнаты может быть очень удобным вариантом, объединяющим физически и эмоционально кухню и гостиную. Таким образом стол становится местом, где можно посидеть с ноутбуком, почитать газету, просмотреть журнал, поиграть в шахматы, а не только пообедать. По желанию и обстоятельствам даже дети могут выполнять часть домашней работы здесь.
8. Центровая планировка вокруг ковра для гостиной является нестандартным решением, которое все более и более популярно в современных интерьерах. Будь то неоклассика или минимализм, кресла, обращенный напротив от ТВ (лицом к дивану) делают комнату более уютной.
9. В спальне есть два главных модуля: кровать и шкаф. Но при площади от 12 квадратных метров здесь найдется место для будуара или комода, тумбочек. При площади от 14 квадратных метров — для кресла, пуфика, приставного столика. От 16 метров — для увеличения размеров кровати, тумбочек и шкафа.
10. Боковое расположение телевизора в кухне-гостиной может быть очень удобным. Во-первых, вы можете поворачивать телевизор тогда, когда вам нужно. С другой стороны, в остальное время очень удобно, когда тумба стоит сбоку, если вы обращаете диван в сторону кухни.
Практичная расстановка мебели в комнате: гостиной и кухне-гостиной
Стандартный набор из углового дивана, кресла и кофейного столика является идеальным вариантом для любой гостиной.
Кухня + остров + диван и боковая столовая. Такой вариант подойдет для комнаты площадью около 30–40 квадратных метров. Если площадь менее 30–32 метров, есть смысл убрать боковую столовую и оставить только остров либо убрать остров и оставить только столовую.
Кухня + гостиная и боковая спальня. Для квартиры-студии площадью 30–50 квадратных метров такое решение подойдет лучше всего. Мы рекомендуем использовать нишу для спальни, отделить ее гипсокартонной перегородкой, а для хранения поставить как можно более габаритные встроенные шкафы, утопленные в ниши.
Линейно: кухня-столовая-диван. Простая планировка, которая отлично подходит для прямоугольной комнаты. Кухня, за ней следует столовая, за ней — мягкая группа. Эта планировка не имеет оригинальных деталей, но их можно добавить декором. Тем не менее она чаще всего максимально практична и современна.
План расстановки мебели в гостиной большой площади
Большая гостиная имеет огромное количество вариантов расстановки мебели в комнате. Правда в том, что лучшее решение — это большая встроенная библиотека, большая кухня, два трех- или четырехместных дивана. Таким образом, крупногабаритная мебель возьмет себе большую часть свободного пространства. Также можно добавить парадную столовую, отдельную каминную зону, читальный уголок с креслом, на кухне — отдельное место для буфета или чайный уголок.
Как разделить кухню и гостиную? Расставляем мебель с умом
Лучше всего разделить кухню и гостиную визуальным зонированием. Например, сделать цветовой акцент на фартуке и диване. Также можно зонировать материалами пола: керамогранит на кухне и в столовой (с теплым полом) и керамический паркет или инженерная доска — в гостиной. Отличным элементом станет дизайнерский акцентный светильник над столовой и заметный торшер в другом углу гостиной за диваном.
Зонировать кухню и гостиную можно с помощью столовой, включая буфетную зону. Столовая при этом может быть любых размеров. Также отлично смотрится кухня в нише, столовая — в центре, а гостиная — в другом углу с Г, Т или С-образной планировкой.
Остров и барная стойка являются лучшими вариантами для зонирования кухни-гостиной.
Программа для расстановки мебели онлайн: заменит ли план дизайн-проект?
Какую бы программу вы ни выбрали, важно понимать, что конкретный план расстановки мебели в итоге не даст вам законченный дизайн-проект. А нарисовать, где будет стоять диван, а где — столовая, можно и на обычном листе бумаге. Дизайн-проект — это водоснабжение, канализация, электропроводка, развертки отделки сложных мест и стыков, план перепланировки, мебель на заказ (встроенные кухня, гардероб, прихожая), а также план-дизайн потолка. А еще — смета, где прописаны все черновые и чистовые материалы и объемы работ.
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