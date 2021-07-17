Откуда берется пыль и как от нее избавиться? Ответы на вопросы, которые беспокоят многих

Откуда берется пыль?



Ковры и текстиль

Запомните главное правило: ковры и текстиль не только украшают интерьер, но и загрязняют квартиру. Ворс на коврах — идеальный дом для пыли, которая ловко проникает в волокна.

Мелкие элементы декора

Многие не представляют квартиру без магнитов на холодильнике или красивых статуэток на полках. Конечно, небольшие детали помогают разнообразить обстановку, а еще они способствуют распространению пыли.

Домашние любимцы

Появление четвероногого друга скрасит будни и увеличит частоту уборки. Питомцы помогают пыли распространяться повсюду: они оставляют шерсть и частички кожи, которые оседают на поверхностях.

Ненужные вещи

У большинства есть предметы быта, которые буквально пылятся на полках шкафов. Некоторые могут находиться на виду, но все равно стоять без дела. Неиспользуемые вещи — это рассадник пыли.

Техногенные факторы

Жители мегаполисов чаще страдают от большого количества пыли. Дом находится рядом с дорогой, стройкой или заводом? Живете на первом этаже? В этих случаях мелкие частицы будут проникать в квартиру постоянно.

Как бороться с пылью?



Регулярная уборка и стирка

Поддерживайте чистоту в доме: текстиль стирайте или освежайте отпаривателем, любителям ковров лучше пылесосить раз в несколько дней, также не забывайте вовремя менять подушки и постельное белье.

Правильные моющие средства

Средства с антистатиком помогут снизить интенсивность возникновения пыли на поверхностях. Помните, что убираться нужно сверху вниз — в противном случае все частички попадут на чистую мебель.

Уход за животными

Если вы владелец пушистого друга, вычесывайте любимца, даже когда у него нет линьки. В идеале делайте это на улице или в ванной. В любое время года тщательно мойте лапы после прогулок.

Расхламление квартиры

Избавляйтесь от ненужной одежды, книг и сувениров, которые перестали быть полезными. Не хочется расставаться с предметами? Сложите их в коробки. Внимательно изучите содержимое шкафов, разложите вещи, а несезонную одежду поместите в вакуумный пакет.