ФОТО | Идеально для лета! Красивые и перспективные дачи в Эстонии, которые ждут новых владельцев

1. Бревенчатый дом на приморском участке на Хийумаа в деревне Сууреранна

Больше фотографий можно увидеть здесь.

2. Идиллический дом со шведскими мотивами на южном побережье Хийумаа в Кассари в деревне Орьяку

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3. Роскошный дом на берегу моря на Хийумаа в деревне Салинымме

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4. Батрацкий дом в Вырумаа в поселке Вана-Антсла

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5. Уютный дом в волости Тори в деревне Кырса

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

5. Дом в городе Нарва-Йыэсуу

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

6. Идиллический комплекс в Ляэнемаа в деревне Ныммемаа

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7. Большой дом с духом мызы в курортном городе Хаапсалу

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8. Перспективный бревенчатый дом в волости Ляэнеранна в Раннакюла

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