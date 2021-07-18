Недвижимость
18.07.2021, 08:00

ФОТО | Идеально для лета! Красивые и перспективные дачи в Эстонии, которые ждут новых владельцев

 
Kollaaž. Kinnisvara24
Лето для того, чтобы отдыхать, и дача — это хорошее место, где подзарядиться. Moodnekodu немного осмотрелся на сайте Kinnisvara24 и нашел несколько восхитительных дач. Некоторые готовы больше, некоторые — меньше, но идей для создания и своего загородного дома предостаточно.

1. Бревенчатый дом на приморском участке на Хийумаа в деревне Сууреранна

Больше фотографий можно увидеть здесь.

2. Идиллический дом со шведскими мотивами на южном побережье Хийумаа в Кассари в деревне Орьяку

Смотрите подробнее здесь.

3. Роскошный дом на берегу моря на Хийумаа в деревне Салинымме

Смотрите подробнее здесь.

4. Батрацкий дом в Вырумаа в поселке Вана-Антсла

Смотрите подробнее здесь.

5. Уютный дом в волости Тори в деревне Кырса

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

5. Дом в городе Нарва-Йыэсуу

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

6. Идиллический комплекс в Ляэнемаа в деревне Ныммемаа

Смотрите подробнее здесь.

7. Большой дом с духом мызы в курортном городе Хаапсалу

больше фотографий здесь.

8. Перспективный бревенчатый дом в волости Ляэнеранна в Раннакюла

Смотрите больше здесь.

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