18.07.2021, 08:00
ФОТО | Идеально для лета! Красивые и перспективные дачи в Эстонии, которые ждут новых владельцев
Kollaaž. Kinnisvara24
Лето для того, чтобы отдыхать, и дача — это хорошее место, где подзарядиться. Moodnekodu немного осмотрелся на сайте Kinnisvara24 и нашел несколько восхитительных дач. Некоторые готовы больше, некоторые — меньше, но идей для создания и своего загородного дома предостаточно.
1. Бревенчатый дом на приморском участке на Хийумаа в деревне Сууреранна
Больше фотографий можно увидеть здесь.
2. Идиллический дом со шведскими мотивами на южном побережье Хийумаа в Кассари в деревне Орьяку
3. Роскошный дом на берегу моря на Хийумаа в деревне Салинымме
4. Батрацкий дом в Вырумаа в поселке Вана-Антсла
5. Уютный дом в волости Тори в деревне Кырса
Больше фотографий можно посмотреть здесь.
5. Дом в городе Нарва-Йыэсуу
Больше фотографий можно посмотреть здесь.
6. Идиллический комплекс в Ляэнемаа в деревне Ныммемаа
7. Большой дом с духом мызы в курортном городе Хаапсалу
больше фотографий здесь.
8. Перспективный бревенчатый дом в волости Ляэнеранна в Раннакюла
Смотрите больше здесь.
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