Объясняет юрист: 7 типов ремонта, чтобы увеличить цену квартиры
1. Нейтральный добротный ремонт
Беспроигрышный вариант повышения стоимости квартиры — добротный ремонт с применением качественных отделочных материалов. Многие покупатели охотятся за квартирами в состоянии “заезжай и живи” — это увеличит стоимость жилья примерно на 5% по сравнению с аналогами.
Важно: замысловатый дизайн “на любителя” — наоборот, повод для покупателя сбивать цену (ведь в уме он уже прикидывает стоимость демонтажа и капремонта). Если вы планируете сделать отделку продающим фактором, вкладывайтесь в максимально нейтральные и долговечные решения.
2. Предпродажная подготовка квартиры с дизайнером
Выполняется для квартир, которые выставляются на продажу спустя время после выполнения добротного ремонта. Если отделка износилась, где-то ее можно обновить, то есть привести квартиру в состояние “заезжай и живи”. Придется потратиться на работу, материалы, консультацию дизайнера, но практика показывает, что эти услуги с лихвой окупаются при продаже квартиры.
Совет: Предпродажная подготовка подразумевает покупку некоторых вещей, которые создают атмосферу. Кроме прочего, они помогут получить красивые кадры на объявление о продаже жилья. Этикетки с купленных пледов, ковра и проч. можно не снимать — если покупателю вещи не понадобятся, возможно, вы успеете вернуть их в магазин.
3. Присоединение лоджии
Грамотная и обязательно согласованная перепланировка, которая делает проживание в квартире комфортнее, заметно увеличивает цену жилья. Но несогласованная перепланировка — помогает риелторам сбивать цену.
Помните, что запрещено монтировать водяные радиаторы на балконе, в частности располагать их под окном.
4. Увеличение санузла за счет коридора
Далеко не всегда в просторных квартирах соответствующего размера санузел. Иной раз увеличение за счет коридора — единственный способ уместить полноразмерную ванну и поставить стиральную машину не на кухне.
5. Организация гардеробной комнаты
Квартиры с гардеробной пользуются особым спросом у покупателей — ведь выделенная зона хранения разнородных вещей позволяет заметно уменьшить количество “визуального шума” в помещении.
6. Объединение жилой зоны и кухни, перепланировка квартиры ради выделения большой общественной зоны
Если позволяет техническая возможность (отсутствие несущих стен), пространство квартиры тотально перекраивается: на имеющейся площади делают просторную кухню гостиную и одну-две изолированные спальни — такие квартиры пользуются большим спросом, чем стандартные “трешки” с изолированной гостиной и микроскопической кухней. В практике не раз были случаи, когда владелец сознательно шел на предпродажную перепланировку, после чего продавал жилье на 10% выше предложений в том же районе.
NB! Сложности могут возникнуть с перепланировкой памятников архитектуры, а также домов старого фонда — с деревянными или смешанными перекрытиями. В этих случаях требуются дополнительные согласования.
7. Устройство антресольного этажа
Устроить антресольный этаж можно в квартире, высота потолков в которой больше 4,6 метров. Например, квартира в новом ЖК продавалась как обычная “двушка” с линейным расположением кухни, гостиной и спальни. Исходная площадь квартиры составляла 73 кв.м, но сделав второй этаж, добавили ещё 40 кв.м.