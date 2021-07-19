Объясняет юрист: 7 типов ремонта, чтобы увеличить цену квартиры

1. Нейтральный добротный ремонт

Беспроигрышный вариант повышения стоимости квартиры — добротный ремонт с применением качественных отделочных материалов. Многие покупатели охотятся за квартирами в состоянии “заезжай и живи” — это увеличит стоимость жилья примерно на 5% по сравнению с аналогами.

Важно: замысловатый дизайн “на любителя” — наоборот, повод для покупателя сбивать цену (ведь в уме он уже прикидывает стоимость демонтажа и капремонта). Если вы планируете сделать отделку продающим фактором, вкладывайтесь в максимально нейтральные и долговечные решения.

2. Предпродажная подготовка квартиры с дизайнером

Выполняется для квартир, которые выставляются на продажу спустя время после выполнения добротного ремонта. Если отделка износилась, где-то ее можно обновить, то есть привести квартиру в состояние “заезжай и живи”. Придется потратиться на работу, материалы, консультацию дизайнера, но практика показывает, что эти услуги с лихвой окупаются при продаже квартиры.

Совет: Предпродажная подготовка подразумевает покупку некоторых вещей, которые создают атмосферу. Кроме прочего, они помогут получить красивые кадры на объявление о продаже жилья. Этикетки с купленных пледов, ковра и проч. можно не снимать — если покупателю вещи не понадобятся, возможно, вы успеете вернуть их в магазин.

3. Присоединение лоджии

Грамотная и обязательно согласованная перепланировка, которая делает проживание в квартире комфортнее, заметно увеличивает цену жилья. Но несогласованная перепланировка — помогает риелторам сбивать цену.

Помните, что запрещено монтировать водяные радиаторы на балконе, в частности располагать их под окном.

4. Увеличение санузла за счет коридора

Далеко не всегда в просторных квартирах соответствующего размера санузел. Иной раз увеличение за счет коридора — единственный способ уместить полноразмерную ванну и поставить стиральную машину не на кухне.

5. Организация гардеробной комнаты