Количество сделок с недвижимости значительно выросло

Общая сумма сделок во втором квартале было самой высокой за всю историю вторых кварталов, уступая лишь четвертым кварталам 2005 и 2006 годов. Было совершено 7816 сделок купли-продажи с квартирной собственностью, в том числе 6 865 с жилыми помещениями.