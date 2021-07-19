19.07.2021, 08:50
Количество сделок с недвижимости значительно выросло
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Согласно данным Земельного департамента, во втором квартале 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 16 400 сделок купли-продажи. Общая стоимость сделок составила 1,43 млрд евро, что является рекордом среди показателей второго квартала, пишет Äripäev.
Общая сумма сделок во втором квартале было самой высокой за всю историю вторых кварталов, уступая лишь четвертым кварталам 2005 и 2006 годов. Было совершено 7816 сделок купли-продажи с квартирной собственностью, в том числе 6 865 с жилыми помещениями.
Во втором квартале новая двухкомнатная квартира в Таллинне стоила в среднем 139 520 евро (3020 евро за квадратный метр), а на вторичном рынке — 96 748 евро (2045 евро за квадратный метр). Самые дорогие двухкомнатные квартиры продавались в центре города, самые дешевые — в Ласнамяэ.