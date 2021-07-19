В Пирита на улице Масти вместо рядного дома планируется возвести жилой дом

Недвижимость Masti 11, расположенная недалеко от Олимпийского спортивного центра Пирита, является на 100% жилой землей. Согласно детальному плану, утвержденному городским собранием в 2013 году, было предоставлено право на строительство 12-секционного рядного дома площадью 800 квадратных метров и высотой до 9 метров. ”Теперь в Таллиннское управление городского планирования подано заявление, в котором выражено желание уточнить назначение жилой земли в типах детальной планировки, планируя многоквартирный дом с 16 квартирами вместо 12-секционного рядного дома, предусмотренного в детальной планировке. В качестве причины застройщик указывает на то, что, во-первых, рядный дом не является типичным типом построек для данной местности, и, во-вторых, невозможно спланировать 12 секций рядного дома на длине участка застройки, указанной в планировке”, — пояснил Тынис Лийнат, старейшина части города Пирита.

Эскизом предлагается увеличить высоту здания с 9 м, ограниченных планировкой, в пределах, разрешенных Строительным кодексом, на 10%, то есть до 9,9 м. Строительный проект не превышает предусмотренных планировкой существенных параметров права застройки, таких как площадь под застройку (до 800 м2) и закрытая общая площадь (до 1600 м2 надземной части и до 800 м2 подземного строительного объема).

”Позиция управы района Пирита заключается в том, что количество квартир должно оставаться на уровне 12 и максимальная высота здания — соответствовать 9 метрам, как в детальной планировке,” — сказал старейшина.

Объект Masti 11 остается в охранной зоне исторического наследия Старого города Таллинна и в охранной зоне Олимпийского спортивного центра Пирита.

С предварительными условиями проектирования можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок или в районной управе Пирита (Kloostri tee 6) по рабочим дням до 3 августа.