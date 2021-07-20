Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары? Таинственное явление в многоквартирных домах
Теория заговора соседей сверху или проблемы с перекрытиями
Рассказы очевидцев звучат почти одинаково. В вечернее или ночное время они слышат звук падающих и перекатывающихся металлических шариков, доносящийся с потолка. Ситуация повторяется на протяжении нескольких недель, и конфликт с соседями сверху становится неизбежен. Они, в свою очередь, недоумевают и отказываются брать ответственность за странные звуки. Некоторые люди в отчаянии меняли место жительства, но загадочные металлические шарики преследовали их и в новой квартире.
Описанная проблема со звукоизоляцией получила название “феномен металлического шарика”. У материала, из которого сделан дом, есть характерные свойства. Именно они ответственны за стук и гудение.
Среди интернет-пользователей распространена теория о температурных изменениях, влияющих на конструкции домов. Между квартирами расположены плиты и перекрытия, укрепленные арматурным каркасом. Днем здание нагревается из-за температуры воздуха и каркас немного деформируется — арматурные штыри сжимаются или изгибаются. Ночью температура снижается, бетонные конструкции охлаждаются и арматура возвращается в исходное положение. Именно этот процесс сопровождается звуком, похожим на катание железного шарика. Железобетон — хороший проводник звука, а пустоты между плитами и перекрытиями усиливают громкость.
Эксперты считают, что эта версия не выдерживает критики. Михаил Дубко из проектного института “ПИ-2”, входящего в “Главстрой-Регионы”, подчеркивает, что максимальный перепад температуры ночью и днем в нашем регионе — около 10 градусов.
“Чтобы вызвать температурные напряжения величиной, способной спровоцировать дополнительное напряжение до “треска” арматуры, этот перепад должен составлять десятки или даже сотни градусов. Но даже если предположить, что изменения температуры днем и ночью достаточно, то конструкции здания не могут так быстро остывать или нагреваться”,- говорит Дубко.
“Здание обладает своей теплоемкостью и, если не выбивать окна в здании, среднесуточный перепад температуры в конструкциях составит пару градусов. Это ничтожно мало для возникновения каких либо звуковых “эффектов” в арматуре. Именно по этой причине отопление в домах включают не в первые часы пониженной температуры, а в период установившейся низкой среднесуточной температуры в рамках 5 дней”, — отмечает он.
Эффект “металлического шарика” чаще всего отмечают люди в панельных домах, в монолитных и домах, построенных по другой технологии (например КУБ-2.5), не наблюдается.
Почему звук слышен даже зимой и именно с потолка
Помимо деформации перекрытий, причиной странных звуков может быть усадка дома. Спустя некоторое время одна из стен здания может немного просесть. Внешне этого не будет заметно, но конструкция и перекрытия все же изменят положение, образуя пустоты, вызывающие шум.
Обитатели кирпичных строений также могут слышать звук катающегося шарика, но гораздо реже. А вот в деревянных домах к нему добавляется скрипение, гудение и прочий шум, который легко принять за проявления потустороннего и мистического. На самом деле, дерево— чувствительный к температурным изменениям материал.
Звук металлического шарика, как правило, преследует жильцов именно с потолка. Физики объясняют это тем, что, несмотря на распространение звуковой волны и вверх, и вниз, пол более защищен. Напольные покрытия и ковры отлично поглощают шум. Постелить ламинат на потолке — не самое очевидное дизайнерское решение, следовательно, звук проходит беспрепятственно и доставляет дискомфорт только жильцам квартир снизу.