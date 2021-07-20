Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары? Таинственное явление в многоквартирных домах

Теория заговора соседей сверху или проблемы с перекрытиями

Рассказы очевидцев звучат почти одинаково. В вечернее или ночное время они слышат звук падающих и перекатывающихся металлических шариков, доносящийся с потолка. Ситуация повторяется на протяжении нескольких недель, и конфликт с соседями сверху становится неизбежен. Они, в свою очередь, недоумевают и отказываются брать ответственность за странные звуки. Некоторые люди в отчаянии меняли место жительства, но загадочные металлические шарики преследовали их и в новой квартире.

Описанная проблема со звукоизоляцией получила название “феномен металлического шарика”. У материала, из которого сделан дом, есть характерные свойства. Именно они ответственны за стук и гудение.

Среди интернет-пользователей распространена теория о температурных изменениях, влияющих на конструкции домов. Между квартирами расположены плиты и перекрытия, укрепленные арматурным каркасом. Днем здание нагревается из-за температуры воздуха и каркас немного деформируется — арматурные штыри сжимаются или изгибаются. Ночью температура снижается, бетонные конструкции охлаждаются и арматура возвращается в исходное положение. Именно этот процесс сопровождается звуком, похожим на катание железного шарика. Железобетон — хороший проводник звука, а пустоты между плитами и перекрытиями усиливают громкость.

Эксперты считают, что эта версия не выдерживает критики. Михаил Дубко из проектного института “ПИ-2”, входящего в “Главстрой-Регионы”, подчеркивает, что максимальный перепад температуры ночью и днем в нашем регионе — около 10 градусов.

“Чтобы вызвать температурные напряжения величиной, способной спровоцировать дополнительное напряжение до “треска” арматуры, этот перепад должен составлять десятки или даже сотни градусов. Но даже если предположить, что изменения температуры днем и ночью достаточно, то конструкции здания не могут так быстро остывать или нагреваться”,- говорит Дубко.