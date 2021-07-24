Как правильно выбрать цветочный горшок? Советы специалистов
Почему некоторые цветочные горшки дольше будут служить в помещении?
Цветочные горшки можно разделить на две большие группы — предназначенные для использования на улице и для комнатных растений. Уличные цветочные горшки можно использовать и в помещении, но вот вариант наоборот может стать не самым удачным решением. Основная причина — латвийская зима.
“Уличные цветочные горшки сделаны таким образом, чтобы их качества не терялись даже при температуре -10 градусов. Например, глиняные горшки такую температуру не выдержат. Многие глиняные горшки считаются подходящими для уличных цветов, но следует иметь в виду, что они импортируются в Латвию из Португалии, Испании или Италии, где зимы намного теплее и мягче, и там подобные горшки действительно стоят на улице круглый год. К сожалению, у нас в зимнее время они портятся, потому что глина впитывает влагу и при замерзании трескается. Также не все пластиковые горшки подойдут для зимовки на улице — покупая цветочный горшок, следует обратить внимание, сделан ли он из морозостойкого пластика. И даже тогда надо иметь в виду: и морозостойкий цветочный горшок, который вы оставите на зиму наполненным водой, не выдержит — при замерзании вода горшок просто разорвет. Поэтому рекомендуется выбирать цветочные горшки с отверстием, которое позволить слить лишнюю жидкость — такие горшки будут более прочными”, — поясняет Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia.
И маленький цветок, и большую пальму одинаково хорошо можно выращивать как в помещении, так и в саду или на балконе. Важен материал, из которого сделан выбранный вами горшок. Лина Спуре обобщила самые популярные материалы для цветочных горшков, их плюсы и минусы, что поможет выбрать наиболее подходящий для ваших нужд и образа жизни цветочный горшок.
Азбука материалов для цветочных горшков
Глиняные горшки для цветов — это классика: неглазурованные, натуральных цветов, классических форм. Коллекции в средиземноморском стиле отлично подойдут для украшения террасы летом, а выбрав большой тяжелый глиняный горшок и посадив в нем цитрусовое или оливковое дерево, маленькая Италия будет приветствовать вас каждое утро прямо у порога. Недаром глиняные горшки пользуются большой популярностью, особенно среди цветоводов старшего поколения, предпочитающих проверенные ценности. Глиняные горшки дышат, и это одновременно их плюс и минус: с одной стороны, корни растений меньше повреждаются, потому что на них воздействует воздух, а лишняя жидкость не накапливается. Но с другой стороны, вода очень быстро испаряется через всю поверхность горшков, поэтому при полуденном солнце на подоконнике, балконе или террасе растения нужно будет часто поливать.
Керамические горшки отличаются от глиняных тем, что они покрыты глазурью и, как правило, имеют разные примеси. Они бывают разных цветов, форм и стилей, могут быть как минималистичными и подходящими для выращивания деревьев бонсай, так и разноцветными и нарядными — для создания особо эффектного общего вида. Глазурованные горшки меньше испаряют влагу, по своим свойствам больше напоминают пластиковые горшки, но они тяжелее и подобно глиняным плохо поддаются дезинфекции. Если с вредителями можно бороться вполне успешно, то устранение грибков и других инфекций практически невозможно. Однако большие вертикально растущие растения лучше всего помещать именно в такие тяжелые горшки, чтобы уберечь их от опрокидывания.
Горшки, которые глазурованы как внутри, так и снаружи, хорошо впишутся в интерьер террасы и даже могут выдержать зиму, но их нужно держать под крышей. И обязательно должна быть возможность слить лишнюю воду, чтобы она не скапливалась в горшке!
Горшки из стекловолокна — относительно недавняя инновация, обладающая рядом хороших свойств: они выглядят как бетон или камень, но намного легче, морозоустойчивые, тонкие, их легко поднимать и перемещать. Стекловолокно позволяет создавать как круглые, так и угловатые формы, поэтому горшки из этого материала подходят для разных стилей и интерьеров.
Пластиковые горшки для цветов лучше, чем кажутся. Пластик легкий, его можно без проблем перемещать, очень легко дезинфицировать и мыть, если горшок не поцарапан; вода испаряется только через почву, поэтому поливать растение нужно реже. Кроме того, пластиковые горшки доступны в самой широкой гамме цветов и форм. Еще одно важное преимущество — пластик намного дешевле других материалов. Это может быть особенно важно, если вы хотите заменить все цветочные горшки или начать новую жизнь с новыми растениями в едином стиле. Кроме того, у друзей природы есть возможность выбрать цветочные горшки из переработанного пластика — указание на такой материал можно найти на горшке.
Плетеные горшки для цветов подходят как для внутреннего, так и для наружного использования. Они могут быть из натуральных материалов или пластика, визуально напоминающего ротанг, и в основном они выстланы пленкой, поэтому помещенные в них растения можно смело поливать. Однако в помещении все же рекомендуется поставить под горшок какую-нибудь тарелку, потому что пленка не такая прочная, как хотелось бы, и корни растения однажды найдут путь сквозь нее, а через эти отверстия вода может вытекать на поверхность, где стоит горшок. Зато на открытом воздухе такой вариант идеален — на террасе, балконе или в саду, где особенно хорошо смотрятся плетеные цветочные горшки, висящие на ветвях деревьев.
Балконные ящики и горшки различаются по форме и типу крепления. Большинство из них представляют собой ящики удлиненной формы, которые крепятся к стене или ставятся прямо на балконные перила. Эти ящики в основном сделаны из пластика. Интересное решение — ящики с выемкой посередине. Их можно насадить на перила и получить одинаковые ящики и с внешней, и с внутренней стороны балкона. Однако это решение подходит для небольших растений с небольшой корневой системой, которым не нужно много почвы, например, для суккулентов. Такие ящики очень удобно заносить зимой в помещение.
С дыркой или без?
Горшки для цветов без отверстий (чаще всего — пластиковые или керамические) имеют скорее декоративную функцию: они могут скрывать не очень аккуратные транспортные горшки. Реже встречаются глиняные декоративные горшки, но под них необходимо ставить тарелку, иначе со временем глина, проницаемая для воздуха и влаги, оставит на поверхности некрасивое пятно. Декоративный пластиковый горшок без отверстия — хорошее решение для стола, но он не слишком подходит для использования на открытом воздухе, потому что из него сложнее вылить лишнюю воду, особенно если горшок достаточно большой.
Как определить, какого размера горшок нужен растению?
При пересадке растений не перестарайтесь с размером нового горшка, — указывает Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia: “Новый горшок рекомендуется выбирать не более чем на одну пятую больше прежнего. Например, если цветок вырос в горшке диаметром 20 см, его следует пересадить в горшок диаметром не более 24 см. Если горшок слишком большой, в нем будет много пустой почвы, и растение не сможет впитать всю влагу, она будет накапливаться и повреждать корни”.
Для поддержания идеальной влажности почвы удачным решением будут цветочные горшки со встроенной системой самополива или отдельная покупка и установка такой системы. Это цветочный горшок со специальной вставкой, которая покрывается керамзитом, а затем — грунтом, а специальная трубочка обеспечивает подачу влаги. В таком горшке растение можно поливать даже раз в месяц, при этом в любое время легко следить за тем, сколько воды осталось в горшке. Это хорошее решение для офисов или тех, кто редко находится дома, а также для террас и балконов, где вода имеет свойство слишком быстро испаряться.