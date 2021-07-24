Как правильно выбрать цветочный горшок? Советы специалистов

Глиняные горшки для цветов — это классика: неглазурованные, натуральных цветов, классических форм. Коллекции в средиземноморском стиле отлично подойдут для украшения террасы летом, а выбрав большой тяжелый глиняный горшок и посадив в нем цитрусовое или оливковое дерево, маленькая Италия будет приветствовать вас каждое утро прямо у порога. Недаром глиняные горшки пользуются большой популярностью, особенно среди цветоводов старшего поколения, предпочитающих проверенные ценности. Глиняные горшки дышат, и это одновременно их плюс и минус: с одной стороны, корни растений меньше повреждаются, потому что на них воздействует воздух, а лишняя жидкость не накапливается. Но с другой стороны, вода очень быстро испаряется через всю поверхность горшков, поэтому при полуденном солнце на подоконнике, балконе или террасе растения нужно будет часто поливать.

И маленький цветок, и большую пальму одинаково хорошо можно выращивать как в помещении, так и в саду или на балконе. Важен материал, из которого сделан выбранный вами горшок. Лина Спуре обобщила самые популярные материалы для цветочных горшков, их плюсы и минусы, что поможет выбрать наиболее подходящий для ваших нужд и образа жизни цветочный горшок.

“Уличные цветочные горшки сделаны таким образом, чтобы их качества не терялись даже при температуре -10 градусов. Например, глиняные горшки такую температуру не выдержат. Многие глиняные горшки считаются подходящими для уличных цветов, но следует иметь в виду, что они импортируются в Латвию из Португалии, Испании или Италии, где зимы намного теплее и мягче, и там подобные горшки действительно стоят на улице круглый год. К сожалению, у нас в зимнее время они портятся, потому что глина впитывает влагу и при замерзании трескается. Также не все пластиковые горшки подойдут для зимовки на улице — покупая цветочный горшок, следует обратить внимание, сделан ли он из морозостойкого пластика. И даже тогда надо иметь в виду: и морозостойкий цветочный горшок, который вы оставите на зиму наполненным водой, не выдержит — при замерзании вода горшок просто разорвет. Поэтому рекомендуется выбирать цветочные горшки с отверстием, которое позволить слить лишнюю жидкость — такие горшки будут более прочными”, — поясняет Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia.

Цветочные горшки можно разделить на две большие группы — предназначенные для использования на улице и для комнатных растений. Уличные цветочные горшки можно использовать и в помещении, но вот вариант наоборот может стать не самым удачным решением. Основная причина — латвийская зима.

Керамические горшки отличаются от глиняных тем, что они покрыты глазурью и, как правило, имеют разные примеси. Они бывают разных цветов, форм и стилей, могут быть как минималистичными и подходящими для выращивания деревьев бонсай, так и разноцветными и нарядными — для создания особо эффектного общего вида. Глазурованные горшки меньше испаряют влагу, по своим свойствам больше напоминают пластиковые горшки, но они тяжелее и подобно глиняным плохо поддаются дезинфекции. Если с вредителями можно бороться вполне успешно, то устранение грибков и других инфекций практически невозможно. Однако большие вертикально растущие растения лучше всего помещать именно в такие тяжелые горшки, чтобы уберечь их от опрокидывания.

Горшки, которые глазурованы как внутри, так и снаружи, хорошо впишутся в интерьер террасы и даже могут выдержать зиму, но их нужно держать под крышей. И обязательно должна быть возможность слить лишнюю воду, чтобы она не скапливалась в горшке!

Горшки из стекловолокна — относительно недавняя инновация, обладающая рядом хороших свойств: они выглядят как бетон или камень, но намного легче, морозоустойчивые, тонкие, их легко поднимать и перемещать. Стекловолокно позволяет создавать как круглые, так и угловатые формы, поэтому горшки из этого материала подходят для разных стилей и интерьеров.

Пластиковые горшки для цветов лучше, чем кажутся. Пластик легкий, его можно без проблем перемещать, очень легко дезинфицировать и мыть, если горшок не поцарапан; вода испаряется только через почву, поэтому поливать растение нужно реже. Кроме того, пластиковые горшки доступны в самой широкой гамме цветов и форм. Еще одно важное преимущество — пластик намного дешевле других материалов. Это может быть особенно важно, если вы хотите заменить все цветочные горшки или начать новую жизнь с новыми растениями в едином стиле. Кроме того, у друзей природы есть возможность выбрать цветочные горшки из переработанного пластика — указание на такой материал можно найти на горшке.