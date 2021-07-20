ФОТО | В Табасалу появится торговый центр стоимостью 15 миллионов евро

Исполнительный директор Reterra Estate Рейго Рандметс сказал, что интерес к арендуемым помещениям центра очень высок, и почти 70% площадей уже нашли арендаторов. Завершения строительства нового центра ждет целый ряд популярных местных предприятий и поставщиков услуг, забронировавших для себя помещения.

“По какой-то причине пригород Таллинна Табасалу до сих пор не привлекал особого внимания, несмотря на то что ежедневно по Клоогаскому шоссе перемещаются порядка 15 000 человек, и регион в целом развивается очень быстро, — сказал Рандметс. — Здесь очень уместны будут хороший уличный рынок, продуктовый магазин с широким ассортиментом, а также качественные и экологичные офисные и торговые площади. Наша цель — стать центральной точкой Табасалу, общественным центром, куда всегда есть повод отправиться всей семьей”.

Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос, отметил, что новый центр будет отличаться интересным фасадом: “Mapri Ehitus снова строит уникальное здание. Для оформления первого этажа была заказана специальная форма для заливки бетона, которая позволит сделать зигзагообразный фасад. Кроме того, PIN Arhitektid интересно решили и вопрос доступа к ресторанной зоне на втором этаже”.

Девелопером здания по адресу Калласте, 7 в Табасалу является компания Reterra, архитектором выступает бюро PIN Arhitektid, а строительством занимается Mapri Ehitus. Новый центр будет готов летом следующего года.