Цены на элитные таллиннские квартиры уже сопоставимы с Хельсинки

Самые дорогие сделки с квартирами в Таллинне в последние годы заключаются по цене примерно 6000 евро за квадратный метр, что сопоставимо со средним уровнем цен на новые квартиры в Хельсинки.

Как рассказывает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк, очень дорогие квартиры можно найти нынче по всему Таллинну, но большей частью они расположены в Каламая. Близость к морю, прибрежная зона — это именно то, что дает возможность продавцам запрашивать более высокую цену.

Любопытно, что Старый город, где дорогая жилая недвижимость в свое время считалась крайне престижной, сегодня значительно утратил привлекательность в глазах покупателей и инвесторов, отмечает эксперт.

По данным портала недвижимости KV.ee, на данный момент самая дорогая из выставленных на продажу квартир расположена в Старом городе и продается за 1,5 миллиона евро (цена квадратного метра — 8324 евро).