На чем сэкономить при покупке кухни, а на чем — лучше и не пробовать

В условиях ограниченного бюджета (а у кого он безграничный?) следует четко понимать, на чем можно сэкономить при покупке кухни, а за что лучше все-таки заплатить.

Что НЕ надо делать

Часто покупатели кухонь хотят выгадать на “мелочах”: корзинах, демпферах, органайзерах, поворотно-выдвижных конструкциях — полагая, что все это не так уж и важно. Зато фасады заказывают с размахом — это же лицо кухни! На практике уже через пару месяцев нюансы внешнего вида кухонных шкафов перестают заботить хозяев. А вот хлопающие дверцы, неудобно расположенные полки и вечно теряющиеся консервные ножи и штопоры в ящиках раз за разом вызывают раздражение.

Поэтому, главное правило при проектировании бюджетной кухни — экономим на пафосе, а не на удобстве и функционале.

Для фасада — простые формы

Хотите кухню подешевле — выбирайте современные лаконичные модели: простые прямые линии, показательная функциональность, ничего лишнего. Классика — с филенками, резными плинтусами и прочими завитушками — обойдется существенно дороже, чем мебель без дополнительного декора.

Нет средств на дерево — покупайте качественную имитацию

Если стерильный минимализм — не ваш стиль, и хочется чего-то более уютного и традиционного, попробуйте сэкономить на материале фасадов. Например, можно отказаться от натурального дерева в пользу ДСП или МДФ, покрытых натуральным шпоном или даже пленкой, и ваша кухня станет ощутимо дешевле той, что с деревянными фасадами.

МДФ в облицовке шпоном — самый долговечный материал из всех имитаций дерева. С виду его от массива не отличишь! Ламинированная ДСП — вариант менее изысканный, но зато и более дешевый. В общем, ищите баланс между качеством и ценой.

Да здравствуют “глухие” фасады

Остекление шкафов — опция, без которой вполне можно обойтись. Да, стеклянные вставки выглядят изысканно и делают всю конструкцию кухни легче, но зато существенно поднимают цены на кухонные гарнитуры.