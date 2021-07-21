На чем сэкономить при покупке кухни, а на чем — лучше и не пробовать
В условиях ограниченного бюджета (а у кого он безграничный?) следует четко понимать, на чем можно сэкономить при покупке кухни, а за что лучше все-таки заплатить.
Что НЕ надо делать
Часто покупатели кухонь хотят выгадать на “мелочах”: корзинах, демпферах, органайзерах, поворотно-выдвижных конструкциях — полагая, что все это не так уж и важно. Зато фасады заказывают с размахом — это же лицо кухни! На практике уже через пару месяцев нюансы внешнего вида кухонных шкафов перестают заботить хозяев. А вот хлопающие дверцы, неудобно расположенные полки и вечно теряющиеся консервные ножи и штопоры в ящиках раз за разом вызывают раздражение.
Поэтому, главное правило при проектировании бюджетной кухни — экономим на пафосе, а не на удобстве и функционале.
Для фасада — простые формы
Хотите кухню подешевле — выбирайте современные лаконичные модели: простые прямые линии, показательная функциональность, ничего лишнего. Классика — с филенками, резными плинтусами и прочими завитушками — обойдется существенно дороже, чем мебель без дополнительного декора.
Нет средств на дерево — покупайте качественную имитацию
Если стерильный минимализм — не ваш стиль, и хочется чего-то более уютного и традиционного, попробуйте сэкономить на материале фасадов. Например, можно отказаться от натурального дерева в пользу ДСП или МДФ, покрытых натуральным шпоном или даже пленкой, и ваша кухня станет ощутимо дешевле той, что с деревянными фасадами.
МДФ в облицовке шпоном — самый долговечный материал из всех имитаций дерева. С виду его от массива не отличишь! Ламинированная ДСП — вариант менее изысканный, но зато и более дешевый. В общем, ищите баланс между качеством и ценой.
Да здравствуют “глухие” фасады
Остекление шкафов — опция, без которой вполне можно обойтись. Да, стеклянные вставки выглядят изысканно и делают всю конструкцию кухни легче, но зато существенно поднимают цены на кухонные гарнитуры.
Добавить легкости и воздушности в интерьер можно и другими способами. Например, заказав глухие фасады в белом (или любом другом светлом) тоне. Легкий глянец и подсветка тоже добавят легкости.
Стандартная мебель стандартной конфигурации
Не готовы переплачивать — откажитесь от плавных линий и радиальных фасадов на кухне. Любые закругления подразумевают технологически сложный процесс и, как следствие, высокую цену.
Прямые линии и углы тоже могут выглядеть элегантно и современно, а по функциональности и эргономичности, иной раз, дадут фору обтекаемым моделям.
То же касается стандартной и нестандартной ширины шкафчиков. Любое специсполнение (урезка, изготовление мебели точно в размер кухни) позволяет вам рационально распорядиться имеющимся пространством, но, вместе с тем, и сильно увеличивает цену готового гарнитура. По возможности компонуйте кухню из стандартных модулей — заказывайте минимально возможное число шкафчиков “по индивидуальному размеру”.
Используем открытые полки вместо массивных шкафов
Надежный способ сэкономить на верхних шкафах — отказаться от них. Открытые полки и обойдутся значительно дешевле, и займут меньше места. Такую полку легко вписать в любой угол или торец. Только вот за порядком на ней придется следить особо.
Кухня “без верха”
Можно пойти еще дальше и обойтись вообще без навесных конструкций на стене. Такой подход к меблировке кухни довольно популярен в последнее время и активно используется дизайнерами интерьеров.
Кухня без верхних шкафов выглядит легче и просторнее даже в темном цвете, а, кроме того, отлично вписывается в открытую планировку.
Меньше мебели заказали — меньше заплатили: все очевидно!
Шире модуль — меньше платишь
Один большой шкаф дешевле двух маленьких — этим правилом можно пользоваться при оптимизации кухонного гарнитура.
Конечно, широкие модули потребуют более тщательной организации внутреннего пространства, но, в конце концов, сэкономят вам деньги.
Столешница без пафоса
Натуральный камень и натуральное дерево — красивые, дорогие, но очень непрактичные материалы для столешницы. Искусственный камень не уступит натуральному по прочности и долговечности, но стоит он ненамного дешевле натурального.
А вот самый экономичный вариант — ламинированная столешница из ДСП — при бережном обращении прослужит вам не менее 10 лет. Расцветка ее может быть любой, в том числе под дерево или камень. Да и ее замена в случае повреждений обойдется все равно дешевле, чем изначальная установка дорогой столешницы из элитных материалов.
НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ НЕ СТОИТ
1. На ящиках вместо полок
Выдвижные ящики обойдутся дороже шкафов с обычными полками. Но тут есть резон переплатить, ведь речь идет о тысяче ежедневных движений: выдвинуть ящик и найти искомое куда проще, чем, согнувшись, копаться в нижней тумбочке. Поверьте, о том, что стоит в недрах шкафа на полке, вы забудете уже через пару недель. Забудете — значит, не будете пользоваться. Вы мечтаете о кухне, как о складе ненужных вещей?
2. На встроенной технике
Встраиваемые модели бытовой техники для кухни могут оказаться дороже отдельно стоящих аналогов. Зато они дают возможность сделать кухню удобнее.
Духовой шкаф можно встроить в колонну на уровне глаз и не нужно будет нагибаться, чтобы достать тяжелый горячий противень; маленькие дети случайно не смогут открыть работающую духовку. Варочную панель можно установить в любом удобном месте, даже вынести на остров.
Встроенные холодильник, стиральная и посудомоечная машины займут меньше места и не будут привлекать к себе лишнего внимания за фасадами шкафов.
3. На рациональных “внутренностях”, особенно для углового шкафчика
Самая распространенная в российских реалиях планировка кухни — угловая. Составить уголок можно несколькими способами, в том числе используя специальные угловые шкафы. Они хоть и делают гарнитур дороже, зато крайне эффективно задействуют пространство угла.
Чтобы угловой шкаф отработал на сто процентов, ему нужна специальная начинка, на которую тоже есть смысл потратиться: выездные полки и карусели позволят втиснуть в угол много полезных вещей, и, что немаловажно, — легко их оттуда извлечь.
4. На фурнитуре и органайзерах внутри ящика
Разделители и органайзеры для ящиков — вещь очень полезная. Именно они помогают поддерживать порядок в бесконечном кухонном хозяйстве. Эти устройства, как правило недороги сами по себе, но если посчитать их на все ящики — получается солидная сумма.
Фурнитура для шкафов и ящиков — демпферы, мягко закрывающие дверцы, балансиры, позволяющие держать их открытыми при полной загрузке (и не вываливать содержимое на ноги хозяйке) — все эти устройства стоят приличных денег. И, тем не менее, на этой категории мы бы тоже не рекомендовали экономить. Оснастить шкафы необходимым по минимуму — точно стоит. Попробуйте сэкономить на бренде: выбирайте не самого известного итальянского или немецкого производителя кухонных петель, а, скажем, польский или белорусский аналог.
5. На подсветке
Хорошее освещение рабочей зоны — залог безопасности и удобства. Подсветка особенно важна, если кухня расположена в углу, около глухой стены. Естественный свет и верхнее освещение оказываются у хозяйки за спиной, а нависающие сверху шкафы бросают тень на рабочую зону.
Если не позаботиться заранее о грамотном встроенном освещении, доделать его позже будет куда труднее — одни новые электроточки гарантируют ворох хлопот. Тут выручат только светодиоды, а они — недешевы. Подумайте о возможных вариантах подсветки кухни заранее и, возможно, вам удастся немного сэкономить на цене устанавливаемых светильников.