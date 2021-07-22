Возникшему в пандемию кризису стройматериалов конца не видно: цены на древесину зашкаливают

В прошлом году из-за пандемии многие производители стройматериалов временно закрыли свои заводы, а застройщики приостановили проекты из-за стагнации в экономике и неожиданного кризиса. Влияние кризиса на строительный сектор оказалось не таким большим, как предполагалось, но остановка производства обусловила рост цен и высокий спрос на материалы.

Больше всего цены выросли на металлические изделия и строительную древесину. По данным Департамента статистики, индекс цен на строительство во втором квартале 2021 года вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,2% по сравнению с тем же кварталом 2020 года.

В Эстонии производят и древесину, но цены на нее высоки из-за глобального спроса. Стоимость некоторых групп товаров выросла до 10%, а на строительную древесину — в несколько раз.

Член правления Центра частных лесов Яанус Аун рассказал, что в последние месяцы стоимость бревен из хвойных пород деревьев взлетела: “Логично, что когда повышается цена на сырье, то это отражается на конечной продукции. То есть потребителям необходимо считаться с некоторым подорожанием, это экономическая логика”.