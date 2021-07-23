Недвижимость
23.07.2021, 08:50

Что делать, если совладелец препятствует продаже недвижимости?

 
Pixabay
Продажа недвижимости, находящейся в совместном владении, может быть сопряжена с серьезными проблемами, если один из собственников продавать ее категорически не хочет. Споры между совладельцами могут длиться годами, пишет dv.ee. Ситуация сложная, однако в целом разрешимая, считают эксперты.

Руководитель отдела жилой недвижимости Colliers Майя Даляев подчеркивает, что при продаже совместной недвижимости соглашения между владельцами имеют решающее значение: “Нет смысла затевать продажу недвижимости, если отсутствует консенсус и продолжаются споры по поводу денег, движимого имущества (мебель, газонокосилки, грабли-лопаты) и прочего”.

Если же соглашения достичь никак не удается, Даляев предлагает воспользоваться помощью переговорщиков, которые, по ее словам, предоставляют клиентам практические, основанные на фактах, а не на эмоциях, советы и рекомендации.

Если один из собственников желает продать совместно купленную недвижимость, а другой — нет, можно попытаться добиться продажи через суд, говорит партнер адвокатского бюро Triniti Рамиль Пярт.

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